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Savaşan: “Tanınmamışlığın avantajlarını kullanacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı Ahmet Savaşan, tanınmamışlığın verdiği avantajları kullanarak katma değer yaratıcı yeni ekonomik alanları ülkeye kazandırmak için çalışacaklarını ifade etti.

11 Ocak 2022 Salı 17:45
Savaşan: “Tanınmamışlığın avantajlarını kullanacağız”


UBP Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, katıldığı TV programında değerlendirmelerde bulundu. 
Ahmet Savaşan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümette olduğu dönemlerde UBP’nin başarı sergilediğini ifade eden Savaşan, bunun devamı için UBP’nin güçlü bir şekilde iktidar olması gerektiğini söyledi.
Siyasi istikrarsızlıktan, pandemiden ve dövizin dalgalanmasından çok yara alındığını belirten UBP milletvekili adayı Ahmet Savaşan, “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacağız. Bu seçim istikrarın sağlanması adına belirleyici bir seçim olacak. Halkımız UBP’ye tek başına iktidar şansı verirse kendi kendine yetebilen bir yapı kurmak için gereken adımları cesaretle atacağız. Küçük partilerle yapılan koalisyon hükümetleri ile ite kaka birkaç yıl giden hükümetler ile istikrarın sağlaması mümkün değildir. Ben halkımıza güveniyorum. Gözlemlerimiz de anketler de halkımız istikrardan yana oy kullanacağını ve UBP’yi tercih edeceğini gösteriyor” dedi.
“AKILLI TARIM VE BİLİŞİM SEKTÖRLERİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

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Bir yandan turizm ve yükseköğretim gelirlerini çoğaltmak için çalışırken, diğer bir yandan da konut, akıllı tarım ve bilişim sektörlerinin güçlenmesi için gereken adımları atacaklarını ifade eden Savaşan, yeni dönemde gümrük uygulamaları başta olmak üzere, tanınmamışlığın verdiği avantajları da kullanarak katma değer yaratıcı yeni ekonomik alanları ülkeye kazandırmak için çalışacaklarını da söyledi.
Savaşan, “Siyasetin ve siyasetçinin yeni dönemdeki öncelikli görevi ekonomik istikrarı sağlamaktır. Bizler de istikrarın sağlanması için çalışacak ekibin parçası olabilmek amacıyla milletvekilliğine aday olduk. Partimiz, UBP bu hedefe ulaşabilmek için gereken bilgi ve beceriye ve yetişmiş insan gücüne sahiptir” şeklinde konuştu.
KKTC’deki bütün büyük projelerin ve kazanımlarının altında UBP’nin imzası bulunduğunu ifade eden Savaşan, Faiz Sucuoğlu’nun Genel Başkan seçilmesiyle birlikte UBP’nin öz değerlendirmesini yaptığını ve eksikleri ile yanlışlarından dersler çıkarttığını söyledi.
“65 YAŞ ÜSTÜ TURİSTLERE YOĞUNLAŞARAK GELİRLERİMİZİ ÇOĞALTACAĞIZ”
Dünyada sağlıklı yaşlanmak için para harcamaya hazır büyük bir potansiyel bulunduğunu ve Kuzey Kıbrıs’ın bu alanda önemli bir alternatif olabileceğine dikkat çeken UBP Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, “şu anda dünyada bir milyar; Avrupa’da ise 130 milyon kadar yaşlı diyebileceğimiz 65 yaş üstü insan bulunuyor. 2050’ye vardığımızda dünyada 2 milyar yaşlı insan olacağı hesaplanıyor. Yapılan pek çok bilimsel yayın bize insanların aktif bir yaşlılık geçirmek istediğini gösteriyor. Yine aynı çalışmalardan, insanların yaşamlarının son 10 yılını sağlıklı bir yaşlılık süresi olarak gördüğünü ve ayrıca varlıklarının önemli bir bölümünü de bu süreyi sağlıklı geçirmek için harcadıklarını anlıyoruz. İşte bu gerçeklerden hareketle yeni dönemde yaşlılara yönelik geliştireceğimiz turizm ürünleri ile bu pazardan önemli bir pay alarak turizm gelirlerimizi artırmak için çalışacağız” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 11.01.2022 19:06
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