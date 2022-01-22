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Savaşan: “Sorunları gözme kabiliyeti olacak bir hükümet oluşturulması gerekiyor”

Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Ahmet Savaşan Savaşan, Covid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik ve toplumsal sorunların varlığının bir gerçek olduğunu ve yeni dönemde bu sorunları çözme kabiliyeti olacak bir hükümet oluşturulması gerektiğini belirtti. 

22 Ocak 2022 Cumartesi 15:30
Savaşan: “Sorunları gözme kabiliyeti olacak bir hükümet oluşturulması gerekiyor”

Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Savaşan katıldığı bir televizyon programında, iki yıldan bu yana devam eden Covid-19 salgınının Kıbrıs Türk ekonomisinde ciddi bir tahribata neden olduğunu ve sağlık ile eğitim sistemlerine yatırım yapılması gerektiğini ortaya çıkardığını söyledi. 
Gerek salgının ortaya çıkardığı ekonomik yaraları sarmak, gerekse de sürdürülebilir yapılar kurabilmek için cesaretli adım atacak güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, “23 Ocak’ta neden erken genel seçim yaptığımızı unutmamak gerekiyor. Sorunların üstüne kararlılıkla gidecek ve çözüm üretebilecek bir hükümet oluşturmak için seçimleri yenilemek zorunda kaldık. Bu seçimden toplum yararına bir sonuç çıkması ancak güçlü bir hükümetin oluşması ile mümkündür. UBP buna hem aday hem de buna muktedirdir. Halkımızdan partimize mühür vurarak partimize bu yetkiyi vermesini talep ediyor” dedi.

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Yeni dönemin ilk adımının yarın sandık başına gidilerek atılacağına işaret eden Ahmet Savaşan, “Sorunlar toplumsaldır. Çözümünü de birlikte bulacağız. İşe, gücünü halktan alan güçlü bir hükümet oluşturarak başlayacağız. Yeni dönem 24 Ocak’ta değil, 23 Ocak’ta başlayacak. Halkımızın UBP’ye vuracağı mühürler ile ne istediği de ortaya çıkacak. Sayın Sucuoğlu da bunun gereğini yerine getirecek ve kuracağı güçlü hükümet ile sorunların üstesinden gelerek ülkede istikrarı temin edecek” dedi.
 

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Son Güncelleme: 22.01.2022 15:57
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