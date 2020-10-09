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Savaşan: "Son siyasi gelişmeler Maraş’ın turistik potansiyeli artırdı!"

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Kapalı Maraş'ın açılmasını değerlendirdi..

09 Ekim 2020 Cuma 14:59
Savaşan: "Son siyasi gelişmeler Maraş’ın turistik potansiyeli artırdı!"
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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Çernobil faciasının yaşandığı Pripyat ve daha pek çok “hayalet şehir” örneğine bakıldığında, bir bölümü açılan Kapalı Maraş’a düzenlenecek turların Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörüne yeni ve önemli bir soluk aldırabilmesi için çok önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Savaşan, hem devletin, hem de turizmcilerin bu konuda gecikmeden harekete geçmesi ve eşgüdüm ile çalışılması halinde milyonlarca Euro gelirin özelde Gazi Mağusa’ya genelde ise ülkeye kazandırılabileceğinin altını çizdi.

Dünya’da gerek yaşanan savaşların ardından, gerek üretimin durması veya nükleer kazaların olması nedeniyle, gerekse de yerleşime açılamadığından meydana gelen hayalet şehirlerin, içinde barındırdığı etkileyici hikayeleriyle dikkatleri üzerine çektiğine işaret eden Ahmet Savaşan, bu “hayalet şehir”lerin turistler tarafından her geçen gün daha fazla rağbet gördüğüne vurgu yaptı.

Maraş’ın mevcut turistik potansiyeli kullanılmalı…

Dünya’da bu eğilimi dikkate alan ve bu alternatif turizm alanına yönelen pek çok ülkenin bulunduğunu belirten Savaşan, uzun yıllardan beri ilgi odağı olan ve uluslararası basının gündeminde de yer alan Kapalı Maraş’ın dün ziyaretçilere açılması ile bu potansiyelinin kullanılabilmesinin de yolunun açıldığının altını çizdi.

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Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli Golden Sands Maraş’ta…

Maraş’ın, 1974’ten önce İngiliz Kraliyet ailesinin yaptığı ve dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olduğu rivayet edilen Golden Sands Hotel’in de içinde bulunduğu 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi turistik tesisi, 3000 civarı büyüklü küçüklü ticari iş yeri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka, 2 spor sahası ile modern mimarisiyle dünyanın en lüks turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Ahmet Savaşan, 1970-1974 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan Maraş’ın Sophia Loren, Elizabeth Taylor ve Richard Burton, Raquel Welch, Brigitte Bardot gibi sanatçılar yanı sıra pek çok zengin iş insanı ve turisti de ağırladığını anımsattı.

Maraş bu kış turizm içinde değerlendirilmeli…

“Bunun doğal olarak yarattığı bir merak duygusu vardır. Son günlede yaşanan siyasi gelişmeler de bu merakı daha da körüklemiştir. Salgın koşullarının olanak verdiği ölçüler içinde kalınarak Kapalı Maraş’a düzenlenecek gözlem turlarının zaten zor günler geçirmekte olan turizm sektörü için önemli bir gelir kapısı olabileceğine inanıyorum” diyen Savaşan, bu konunun erken zamanda değerlendirilerek Maraş’ın kış turizmine dahil edilmesi için gereken adımların devlet ve turizmcilerin eşgüdümü ile atılmasının önemine işaret etti.

Türkiye, Maraş için kısa vadede en büyük turist potansiyeline sahip…

Özel ilgi turizmi segmentlerinin her ülkenin olanaklarına ve konumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, “biz de elimizdeki olanakları en iyi şekilde değerlendirmeli ve kısa dönemde başka ülkelerden turist sağlama konusunda yaşayabileceğimiz zorlukları doğrudan uçuş gerçekleştirebileceğimiz Türkiye pazarından sağlamanın yollarını bulmalıyız. Kapalı Maraş turları bu bağlamda önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet SavaşanKapalı Maraş
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