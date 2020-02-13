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Savaşan: “Şimdi herkes Türkiye ile ilişkileri nasıl tamir edeceğimizi düşünsün”

UBP MYK Üyesi ve Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında KKTC ile Türkiye’nin ilişkilerinin sadece siyasi alanda olmadığını, insani ve ekonomik bütün alanlarda var olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs’taki hemen hemen bütün faaliyetlerin bu ilişkiler sayesinde devam ettiğine işaret etti.

Savaşan: “Şimdi herkes Türkiye ile ilişkileri nasıl tamir edeceğimizi düşünsün”

UBP MYK Üyesi ve Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında KKTC ile Türkiye’nin ilişkilerinin sadece siyasi alanda olmadığını, insani ve ekonomik bütün alanlarda var olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs’taki hemen hemen bütün faaliyetlerin bu ilişkiler sayesinde devam ettiğine işaret etti.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:09
Savaşan: “Şimdi herkes Türkiye ile ilişkileri nasıl tamir edeceğimizi düşünsün”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ilhak ekseninde yaptığı açıklamaların “Kıbrıs Türk Halkı Türkiyelileri sevmez ve istemez” yönündeki yanlış algıyı desteklemekten başka bir amaca hizmet etmediğini ve ayrıca bu açıklamanın Türkiye ile KKTC arasındaki sadece siyasi dengeleri değil manevi ve ekonomik bütün dengeleri bozma tehlikesini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Savaşan, “bu açıklama Sayın Akıncıya hiç yakışmadı” ifadelerini kullandı.

Tatar ilişkilerin düzeltilmesi için özel çaba gösterecek…

Resmi görevlerde bulunan ve KKTC bütçesinden maaş alan herkesin Kıbrıs Türk Halkı’nın refahını ve huzurunu bozacak, yaşamını zorlaştıracak davranışlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Savaşan, yapılması gerekenin Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşamını kolaylaştıracak tutum ve davranışlar gösterilmesi olduğunu söyledi. Savaşan, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra rutin görevlerini yürütürken Türkiye ile bozulan ilişkilerin düzeltilmesi ve Türkiye kamuoyundaki KKTC algısını olumluya çevirmek için özel gayret göstereceğini vurguladı.

Adaylar ilişkileri nasıl düzelteceğini açıklamalı…

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları ile zarar gören Türkiye-KKTC ilişkilerinin ciddi bir tamirata ihtiyaç yarattığını söyleyen Savaşan, Cumhurbaşkanı adaylarının göreve gelmeleri halinde bunu nasıl yapacaklarını halkla paylaşmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Akıncı bizi zor durumda bırakıyor…

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Savaşan, “Ne yazık ki Cumhurbaşkanı, ‘sol’ diye isimlendirilen ve Türkiye’ye mesafeli duran kesimlerin oyunu toparlayabilmek için bizi Türkiye kamuoyu karşısında zor durumda bırakan açıklamalar yapmayı sürdürüyor” diyerek sorunun “yetkililer arasında bir çekişme” olmaktan çıktığını ve Türkiye kamuoyunu da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanının ‘kamu diplomasisi’ iş insanlarına ters…

Savaşan, “Turizmciler fuarlarda Kuzey Kıbrıs’a turist çekmek için çalışıp para harcarken Cumhurbaşkanı’nın Türk insanını rencide edici veya ‘Kıbrıslılar bizi sevmez’ algısını güçlendirici davranışlar içinde bulunması elbette kabul edilemez. Siyasi ve ekonomik faaliyetler artık ‘kamu diplomasisi’ çerçevesinde muhatap olduğunuz ülkelerin kamuoyunda iyi izlenimler yaratacak şekilde yürütülüyor. Ne yazık ki bizim Cumhurbaşkanımız, iş insanlarının yapmaya çalıştıklarını bir çırpıda yok eden açıklamaları ile tam tersini yapıyor” şeklinde konuştu.

Akıncı, yeniden seçilmekten başka bir şey düşünmüyor…

“Ne yazık ki Cumhurbaşkanı Akıncı, yeniden seçilmekten başka bir şey düşünmüyor” diyen Savaşan, “Sayın Akıncı son hareketi ile bunu bir kez daha gösterdi ve sadece Türkiye’deki iktidar ile değil, muhalefet partileri ve kamuoyu ile de bozuşmayı başardı. Yerine gelecek olan kim olursa olsun, bu bozulan ilişkiyi düzeltmek için çok ciddi çaba harcaması gerekecek. Cumhurbaşkanlığına aday olanlar, bu tamiratı nasıl yapacaklarını daha şimdiden düşünmek zorundadırlar. Adaylar bunu nasıl yapacaklarını da halkla paylaşmaları gerekiyor. Bu sorun en az Kıbrıs sorunu kadar önemli bir sorun haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Tatar, Türkiye yetkilileri ile sorun yaşamayacak…

Savaşan, “Biz Sayın Ersin Tatar’a güveniyoruz. Türkiye yetkilileri ile sorun yaşamayacak, seçilmesi anından itibaren ilişkiler, pozitif bir şekil alacaktır. Sayın Tatar Türk kamuoyunun olumsuz algısını olumluya çevirmek için gereken adımları atabilecek ve gerekli doğru ilişkileri kurabilecek iletişim becerilerine ve samimiyete sahiptir. Vereceği mesajlarla bu tamirat görevini de çok kısa sürede başarıyla tamamlayacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet SavaşanAkıncı Guardian Tepkiler
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