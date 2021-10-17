Savaşan: “Self-check’i indirerek meme kanserine karşı önleminizi alın!”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, katıldığı bir televizyon programında ekim ayının Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olduğunu anımsatan Savaşan, uzmanlara hazırlattıkları self-check uygulaması ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınlara 7 gün 24 saat evlerinde doğru yöntemler ile meme muayenesi yapabilme olanağı yaratılarak erken teşhis konusunda ayrıcalıklı bir hizmet sunulduğunu vurguladı.
KENDİ KENDİNİ DOĞRU MUAYENE ERKEN TEŞHİS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ…
APP STORE VE GOOGLE PLAY'DEN ÜCRETSİZ İNDİRİN…
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından geliştirilerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne hediye edilen Self-Check uygulamasının, Telsim'in iletişim desteği ile app store ve google play'den (http://onelink.to/selfcheck ) ücretsiz indirilebileceğini belirten Savaşan, kadınlara “Self-Check uygulamasını indirerek meme kanserine karşı önleminizi alın, geç kalmayın” çağrısında bulundu.