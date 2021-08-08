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Savaşan: "Şanlı Erenköy Direnişi’nin gençlere aktarılması sürdürülebilir geleceğimiz için şart! "

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dr. Ahmet Savaşan Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde köşe taşlarından biri olan Erenköy Direnişi’nin 57. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

08 Ağustos 2021 Pazar 13:12
Savaşan: "Şanlı Erenköy Direnişi’nin gençlere aktarılması sürdürülebilir geleceğimiz için şart! "

Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde 8 Ağustos 1964 tarihinin çok önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e direniş için koşan ve bölge halkıyla omuz omuza mücadele vererek stratejik bir köprübaşını tutan öğrencilerin, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden yolun temel taşlarını oluşturduğunu vurguladı.

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Erenköy’de 2 yıl açık hapisane hayatı yaşandı…

Öğrencilerin Erenköy’de etrafı kuşatılmış, aileleriyle bağlantısı olmayan, sarp ve dağlık bir bölgede yöre halkıyla birlikte mücadele ettiğini belirten Ahmet Savaşan, çoğunun asker olmadığı için silahları tanımadığını, bir kısmının 2-3 haftalık atış eğitimiyle silah kuşanarak, doğru düzgün, planlı askeri organizasyon, kumanda merkezi olmadan, mevzi bile denemeyecek düzenekler içinde direndiğini anımsattı. Kimisinin şehit olduğunu, kimisinin yaşamı tanımadan yanı başında arkadaşının ölümüne tanıklık ettiğine değinen Savaşan, çoğunluğunun ise savaş bitmesine karşın bölgeden çıkamadığı için 2 yıl bölgede açık hapisane hayatı yaşadığının unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Mücahitler, kadınlarımız ve bölge halkını minnetle anıyoruz…
Dünya tarihinde benzerine rastlanmayan bir dram, trajedi olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin çok anlamlı ve unutulmayacak bir zafer ile taçlandığının altını çizen Ahmet Savaşan, Erenköy Direnişi’nin insani boyutlarının genç kuşaklara yeterince aktarılmadığına işaret etti. Şanlı Erenköy Direnişi ve Zaferi’nin genç kuşaklara aktarılmasının Kıbrıs Türk Halkı’nın devletinin adada sonsuza kadar payidar kalmasına katkıda bulunacağına inanç belirten Ahmet Savaşan, bu önemli destanda; başta Türkiye’mizden olmak üzere tahsillerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan o günün beş yüz civarındaki gencini, iki yüz civarındaki mücahidimiz ile cefakar kadınlarımız yanında bölge halkını bu günlere gelmemizde ve devletimize kavuşmamızda verdikleri olağan üstü mücadeleden ötürü saygı ve minnetle anıyor, Milli Mücadele tarihimize altın harflerle yazılan aziz Şehitlerimize, Yüzbaşı Cengiz Topel’imize ve vefat etmiş bütün gazilerimize Allahtan rahmet dileyerek, yaşamlarını halen sürdürmekte olan isimsiz kahramanlarımıza uzun ve sağlık dolu bir yaşam temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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