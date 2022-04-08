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Savaşan: Sağlıklı Şehirler Projesi KKTC’de de benimsenmeli!

08 Nisan 2022 Cuma 07:46
Savaşan: Sağlıklı Şehirler Projesi KKTC’de de benimsenmeli!

Sağlıklı şehirler ve topluluklar yaratmak için, aktif rekreasyonu destekleyen ve dinlenme imkanı sunan yeşil alanların çoğaltılmasının önemine dikkat çeken Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, “herkes için sağlık” prensipleri ışığında şehirlerde yaşayan insanların Fiziki / Sosyal /Psikolojik / Çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesi olan “Sağlıklı Şehirler Projesi”nin KKTC’de de benimsenmesinin önemine işaret etti.

Dr. Ahmet Savaşan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada COVID-19 pandemisi sırasında şehirlerdeki hava kirliliğinde kısa vadeli olsa da önemli bir düşüşün görüldüğüne, bu düşüşün, kapanma tedbirleri nedeniyle büyük bir azalmanın yaşandığı trafik ile doğrudan ilişkisi bulunan nitrojen oksit (NOₓ) özelinde olduğunun altını çizdi. Savaşan “Avrupa’daki bazı şehirlere ait verilere göre nitrojen oksit seviyelerinde kapanma öncesi miktarlara kıyasla %50 civarında, bazı yerlerde ise %70’e varan azalma görüldüğünü belirtti.

COVID-19, sürmekte olan bir trajedidir…

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Savaşan, COVID-19, sürmekte olan bir trajedidir ancak alınan tedbirler bize göstermiştir ki ulaşımla ilgili politikalar ile insanların çalışma, öğrenim görme ve tüketim şekilleri daha iyi bir hava kalitesi elde edilmesine katkıda bulunabilir. Bu husus, birçok ülkenin üzerinde çalışmakta olduğu pandemi sonrası toparlanma politikaları için göz önünde bulunduruluyor. Ülkemizde de bu gerçekler göz önünde bulundurulmalı ve buna uygun politikalar geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Herkes için sağlık” prensipleri benimsenmeli…

Sağlıklı Şehirler Projesi “herkes için sağlık” prensipleri ışığında şehirde yaşayan insanların Fiziki / Sosyal /Psikolojik / Çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesi olduğunu belirten Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı projesi ile 30 yıldan fazla bir süredir değişimin öncüsü olarak insanların sağlık ve esenliğini destekleyen kentsel ortamlar oluşturulması için yol gösterdiğine dikkat çekti. Savaşan Kuzey Kıbrıs’ta da Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına uyum için çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık çalışanlarının Sağlık Günü’nü kutlarım…

Savaşan mesajının sonunda, “insanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu bu zor dönemde, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini canla başla yerine getiren sağlık çalışanlarının Sağlık Günü’nü kutlar, bu mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.

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