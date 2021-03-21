Savaşan: "Sağlık turizmi KKTC’ye yeni fırsatlar sunuyor"

120 ülkeden destinasyonları, otel zincirlerini, teknoloji şirketlerini temsil eden 3,513 katılımcı yanı sıra 700 uluslararası konuşmacının yer aldığı, yaklaşık 65,700 kullanıcıyı çevrim içi olarak bir araya getiren ve bu yıl, Şimdi Berlin (ITB Berlin NOW) adı ile dijital platformda gerçekleştirilen fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Sağlık Turizmi Konseyi Dr. Ahmet Savaşan temsil etti.

Savaşan, “bu yıl bütün dünya ile birlikte bizler de farklı bir deneyim yaşayarak, ülkemizin başta sağlık olmak üzere turistik olanaklarını gerek bireysel ve grup görüşmelerinde, gerekse de katıldığımız kongre oturumlarında tanıtma ve yeni işbirlikleri kurma olanağı bulduk” dedi. ITB Berlin fuarının henüz bitmediğini dile getiren Ahmet Savaşan, çevrim içi toplantıların 31 Mayıs 2021'e kadar devam edeceğini belirterek, “bu hizmet sayesinde fuar süresince görüşme fırsatı bulamadığımız turizm profesyonellerine erişme ve işbirliği geliştirme fırsatı bulacağız” dedi.

ITB Berlin’de turizmin yeniden başlamasına yönelik iyimser bir tablonun ortaya çıktığına değinen Savaşan, “gerek, dünyadaki ana pazarlardaki seyahat hacmini ve seyahat davranışını takip eden IPK International tarafından Ocak ayında yayınlanan ve Dünya çapında seyahat edenlerin yüzde 62'sinin bu yıl yurtdışına seyahat etmeyi planladığını gösteren anketi; gerekse ITB Berlin’de Statista enstitüsü tarafından yayınlanan anket sonuçları, 2021'de turizmde umutlu olunabileceğinin önemli bir işaretidir” diye konuştu.

ITB Berlin’de gerek kongre oturumlarında gerekse de diğer görüşmelerde, Covid-19 sonrası yeni dönemde turizmde pek çok şeyin değişeceğinin de anlaşıldığına işaret eden Savaşan, “her şey dahil” sistemi yerine “her şey hijyen” sistemine doğru bir eğilimin olacağını ve bunun da, turizmde yeni bir dönemi başlatacağına vurgu yaptı. Savaşan “öyle anlaşılıyor ki turizm değişmek zorunda kalacak ve yüksek emisyona ve küçük marjlara sahip bir sektör olmak yerine, düşük hacim ile yüksek katma değer üretimine odaklanılacak” ifadesini kullandı.

“COVİD-19 İNSANLARIN SEYAHAT EĞİLİMLERİNİ KISITLAMAYACAK AMA DEĞİŞTİRECEK”

Savaşan, “Seyahat ve turizm insanlığı özgürleştirdi, bunu salgına kaybetmeyi göze alamayız. Covid-19 salgını, insanların seyahat eğilimlerini kısıtlamayacak ama değiştirecektir. Sağlık için seyahat veya sağlıklı turizm ve seyahat ön plana çıkacaktır. KKTC olarak biz de bundan gerekli payı alabileceğiz” dedi.