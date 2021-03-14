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Savaşan: “Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri azim için gönülden teşekkürler”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, sağlık çalışanlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde gösterdikleri insanüstü çabalarla “nefeslere nefes, canlara da can kattıklarını” belirtti.

14 Mart 2021 Pazar 13:30
Savaşan: “Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri azim için gönülden teşekkürler”
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Savaşan, mesajında, “Kovid-19 salgının birinci yılında kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı’nda, salgınla mücadelenin en büyük kahramanları, başta hekimler ve hemşireler olmak üzere bütün sağlık çalışanları olmuştur. Sağlık çalışanlarımızın bu mücadelede gösterdiği insanüstü çabalar sayesinde umutlara, umut; nefeslere nefes; canlara da can katıldığının unutulmaması gerekiyor. Salgın döneminde, kendi yaşamlarını tehlikeye atarak hizmet veren bütün hekimlerimize, hemşirelerimiz ile sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri olağanüstü azim için gönül dolusu teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.  
Sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde ülke insanına ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun devlete, görevin ise hekimler ile sağlık çalışanlarına düştüğünü belirten Savaşan, “sağlık sisteminin yıllardır kronikleşmiş sorunları nedeniyle ülke insanının, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük sorunlar yaşadığını” söyledi. 

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“İnsanımızın hastane ve hekim seçebilmesi ve kesintisiz kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için yapılması gereken daha çok iş var” diyen Savaşan, Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasası’nın geçirilmesinin ve iş yeri hekimliği tüzüğünün de yapılması gerektiğini söyledi. 
Savaşan, mesajında, Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün doğduğu bu önemli günde kendisini minnetle yad ederken, görevleri başında hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle andığını, hizmet vermeye devam edenlerin de 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutladığını ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 14.03.2021 15:37
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