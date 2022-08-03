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Savaşan, Maymun Çiçeği konusunda uyardı

03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:30
Savaşan, Maymun Çiçeği konusunda uyardı

Savaşan: “Maymun çiçeği konusunda acil önlem alınmazsa ekonomideki yara derinleşir”

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan Dünya Sağlık Örgütü’nün, Maymun Çiçeği salgını nedeniyle “küresel acil durum” ilan ettiğine dikkat çekerek, Güney Kıbrıs’ta ilk vakanın görünmesinin ardından Kuzey’e de kısa sürede ulaşacağı öngörülen virüsle mücadele konusunda bir an önce etkin önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı, Milletvekili Savaşan gereken önlemlerin zamanında alınmaması halinde turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörlerinin pandemi benzeri bir yara alabileceği uyarısında bulundu.

Savaşan, yaptığı yazılı açıklamada,  dünya genelinde 70’den fazla ülkede, 14 binin üzerinde Maymun Çiçeği vakası görüldüğüne işaret ederek,  “uzmanlar, virüsün, enfeksiyonlu kişilerle yakın temasla, beden sıvıları yoluyla ve bu sıvıların bulaştığı kıyafet, yorgan ya da çarşaf gibi eşyalarla temasla yayılabildiğini açıklıyor. Ülkemizde en erken zamanda aşı tedariki, test kapasitesinin arttırılması ve halkın salgın sırasında nasıl güvende kalacağı konusunda eğitim verilmesinin koordine edilmelidir. Aksi halde KKTC ekonomisi çok ağır bir darbe daha alma tehdidiyle karşı karşıya kalabilir” ifadelerini kullandı.

- “Refah seviyesinin artırılması için yapılması gereken çok iş var”

Hükümetin Covid-19 pandemisinde halkın sağlığını korumada dünyaya kıyasla elde ettiği başarıyı, ekonominin tekrardan ayağa kaldırılması noktasında da yaratabilmek için Ünal Üstel başkanlığında kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile çalıştığını belirten Savaşan, “salgının ortaya çıkardığı ağır ekonomik yaraların sarılması ve ülke insanının 2019 seviyelerine gelebilmesi için hükümetimiz var gücüyle çalışıyor. Henüz istenen sonuçları alamadığımız ortadadır. İnsanımızın refah seviyesinin artırılması için yapılması gereken daha çok iş var. Bunun için başta hükümetimize, biz iktidar milletvekillerine ve elbette muhalefete de çok önemli görev düşüyor” dedi.

- “ABD’de 3 eyalette olağanüstü hal ilan edildi”

ABD’de California, New York ve Illinois eyaletlerinin Maymun Çiçeği salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini belirten Savaşan, “bilimsel açıklamalar, Dünya Sağlık Örgütü ve birçok uzmanın, Maymun Çiçeği salgınının Corona gibi küresel bir pandemiye dönüşmesini beklemediğini gösteriyor. Buna karşın riskli gruplarının belirlenmesi, hızlı tanı olanaklarının yaygınlaştırılması ve halkın bu konuda aydınlatılması konularında geç kalınması halinde gerek halk sağlığı gerekse de ekonominin sağlığının büyük yaralar alabileceğini unutmamak gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın iki dilde hazırladığı Maymun Çiçeği Virüsü Rehberi, bu anlamda olumlu bir ilk adımdır. Ama gereken diğer adımlar da geç kalmadan atmalı ve bu salgının önemi göz ardı edilmemelidir” dedi.

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Son Güncelleme: 04.08.2022 11:44
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