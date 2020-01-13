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Savaşan: “Liderliğimiz, Denktaş’ın mücadelesini sürdürmeli”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, hayatını Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine adayan büyük lider ve devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, halkı ve devleti için verdiği onurlu mücadelenin bugün olduğu gibi yarın da KKTC’ye ışık tutacağını belirtti.

Savaşan: “Liderliğimiz, Denktaş’ın mücadelesini sürdürmeli”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, hayatını Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine adayan büyük lider ve devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, halkı ve devleti için verdiği onurlu mücadelenin bugün olduğu gibi yarın da KKTC’ye ışık tutacağını belirtti.

13 Ocak 2020 Pazartesi 19:00
Savaşan: “Liderliğimiz, Denktaş’ın mücadelesini sürdürmeli”

Denktaş’ın ölümünün 8’inci yıl dönümünde mesaj yayınlayan Savaşan, BM ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tutumlarının Kıbrıs Türk liderliğine, Denktaş ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettirmekten başka seçenek bırakmadığının altını çizdi.    

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2020 yılına gelinmesine rağmen GKRY’nin halen Kıbrıs Türk halkıyla yönetim ve zenginliği paylaşmamakta kararlı olduğunu belirten Savaşan, Rum liderliğinin mevcut zihniyetinin Kıbrıs’ta yakın gelecekte paylaşıma dayalı federal bir ortaklığın kurulmasını engellediğini ifade etti.

Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın verdiği mücadeleyle savunduğu gerçeklerin ne kadar gerekli olduğunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığına işaret eden Savaşan “Merhum Denktaş'ı derin bir üzüntüyle anıyor ve aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 13.01.2020 22:03
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