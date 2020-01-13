Savaşan: “Liderliğimiz, Denktaş’ın mücadelesini sürdürmeli”

Denktaş’ın ölümünün 8’inci yıl dönümünde mesaj yayınlayan Savaşan, BM ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tutumlarının Kıbrıs Türk liderliğine, Denktaş ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettirmekten başka seçenek bırakmadığının altını çizdi.
Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın verdiği mücadeleyle savunduğu gerçeklerin ne kadar gerekli olduğunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığına işaret eden Savaşan “Merhum Denktaş'ı derin bir üzüntüyle anıyor ve aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.