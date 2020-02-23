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Savaşan: "Koronavirüs için devlet gereken tedbirleri aldı!"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan koronavirüsle ilgili gereken bütün tedbirleri aldığını, endişe edilecek bir durumun olmadığını vurguladı

Savaşan: "Koronavirüs için devlet gereken tedbirleri aldı!"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan koronavirüsle ilgili gereken bütün tedbirleri aldığını, endişe edilecek bir durumun olmadığını vurguladı

23 Şubat 2020 Pazar 18:31
Savaşan: "Koronavirüs için devlet gereken tedbirleri aldı!"
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Mevsim gereği gribal enfeksiyonların bütün Dünya’da yoğun olarak yaşandığını ve bundan da en fazla 5 yaş altı çocuklar ile birlikte 65 yaş üstü erişkinlerin, kronik hastalığı bulunanların, hamilelerin etkilendiğine dikkat çeken Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Sağlık Bakanlığı’nın gereken bütün tedbirleri aldığını, Başbakanlık ve Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın da konuyu yakinen takip ettiğini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ta gerek ülke içinde bulunan gerekse de ülkeye gelecek turistlerin endişe edeceği herhangi bir durumun olmadığını vurguladı.

Yaratılacak yanlış bir algı turizmi olumsuz etkiler…

Mevsim gereği yaşanan her şüpheli olayın korona virüsü olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ifade eden Savaşan, gerek devlet ve hükümet yetkililerinin gerekse de sektör temsilcilerinin yapacağı açıklamalar kadar basın yayın organlarının konuya yaklaşımlarının da son derece önemli olduğuna işaret ederek, yaratılacak yanlış bir algının başta turizm sektörü olmak üzere ekonomiyi son derece olumsuz etkileyebileceğinin göz önünde tutulması gerektiğinin altını çizdi.

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Devlet, Dünya’daki gelişmeleri yakınen takip ediyor…

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile yaptıkları temaslarda Kuzey Kıbrıs’ta korona virüsüne karşı gereken bütün tedbirlerin alındığını gördüklerini ifade eden Savaşan, “Çin'den yayılan korona virüsünün ülke turizmimize zarar vermemesi için Dünya’da yaşanan bütün gelişmelerin Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından çok yakın izlediğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Kıbrıs’taki hasta korana virüsü taşımıyor, zaturredir…

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, Dünya’da grip vakalarında ölen insan sayısının 290 bin ile 650 bin arasında olduğunu anımsatan Savaşan “Dubai'den Kuzey Kıbrıs’a gelirken uzun süre İstanbul’da soğukta bekleyen 74 yaşındaki bir vatandaşımız hastalanmış ve ülkeye döndükten iki gün sonra da yüksek ateş şikayeti ile Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. Hastamızın tetkikleri Pnömoni yani zatürre olduğunu ortaya koymaktadır. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Kuzey Kıbrıs’ta korana virüs teşhisi alan herhangi bir kişi de yoktur, endişe edecek bir durum da yoktur” ifadelerini kullandı.

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Ahmet Savaşan KoronavirüsKoronavirüs
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