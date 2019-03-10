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Savaşan: “KKTC’nin cari açığı sağlık turizmi ile kapatılabilir”

Savaşan: “KKTC’nin cari açığı sağlık turizmi ile kapatılabilir”

10 Mart 2019 Pazar 11:58
Savaşan: “KKTC’nin cari açığı sağlık turizmi ile kapatılabilir”

“YAPILAN YENİ ANLAŞMALAR İLE SAĞLIK TURİZMİ GELİRLERİNİN 2022 YILINDA 2 KATINA ÇIKARILMASINI HEDEFLİYORUZ”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, KKTC’nin cari açığının sağlık turizmi ile kapatılabileceği görüşünü ifade etti ve yapılan yeni anlaşmalar ile sağlık turizmi gelirlerinin 2022 yılında 2 katına çıkarılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaş Atakan yazılı açıklamasında, ITB Berlin Fuarına katılarak yeni anlaşmalara imza attığını kaydetti.

ITB Berlin’in, Kuzey Kıbrıs’ın genelde turizm özelde ise sağlık ve alternatif turizm olanaklarının tanıtılması açısından çok büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Ahmet Savaşan, 12’si Afrika’dan olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile sağlık turizmi alanında yeni anlaşmalara imza attıklarını söyledi.

“KONSEY SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARINI KULLANACAK”

Yükselen trendler arasında öne çıkan sağlık turizmi ve iş seyahatlerine ITB’de geniş yer verildiğini belirten Savaşan, ayrıca seyahat ve teknolojik yenilikleri bir araya getiren ürünlerin de ön plana çıkartıldığını kaydetti.

Savaşan, “Artık ülkeler yaptıkları tanıtımlarda turistlere sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanılarak, gidilecek şehirlere, kalınacak otellere, restoranlara, eğlence mekanlarına, hastanelere, SPA merkezlerine seyahat öncesinde göz atma imkanı sunuyor. Konseyimiz gelen yıldan itibaren fuarlarda sağlığın geliştirilmesi, sağlığın korunması veya geri kazanılması amacıyla sağlık hizmeti almak ve bunun yanı sıra, tatil unsurlarını da sağlık hizmeti alım sürecinde kullanmak isteyen turistlere bu imkanları sunacak” diye konuştu.

“SAĞLIK TURİZMİNDE TEŞVİK VE DENETİM ŞART”

Sağlık turizmi alanının gelişmesi için desteklenmesi, teşvik edilmesi ve denetlenmesinin şart olduğunu ifade eden Savaşan, “Bizler KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesinin eğitim ve sağlığın da içinde yer aldığı turizm alanının geliştirilmesi ve gelirlerin arttırılması ile mümkün olabileceğinin farkındayız. Bu kapsamda da konseyimize üye bütün kuruluşlarımız ile birlikte hareket ederek Kuzey Kıbrıs’a daha fazla ülkeden nitelikli sağlık turisti getirmek için çalışıyoruz” dedi.

“GELİR DÜZEYİ YÜKSEK AFRİKALI AİLELER GETİRİLECEK”

ITB Berlin’de, 12 Afrika ülkesi ile yeni bir anlaşma imzaladıklarını belirten Ahmet Savaşan, yapılan anlaşma ile gelir düzeyi yüksek Afrikalı ailelerin Kuzey Kıbrıs’a getirilerek 3-4 ay otellerde konaklatılacağını ve tercih ettikleri bir özel hastanede doğumlarını yaptıktan sonra da ülkelerine geri gönderileceklerini söyledi.

Gerek Afrika gerekse de Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri ile doğum, kanser, kalp, ortopedi gibi alanlarda imzaladıkları anlaşmaların ülke içi katma değerin artırılmasına yönelik olduğunu ifade eden Savaşan, “hedefimiz 2022’de sağlık turizmi gelirlerinin 2 katına çıkarılmasıdır” dedi.

Son Güncelleme: 10.03.2019 15:23
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