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Savaşan: “İnsan hakları ihlalleri birlikte yaşamanın temellerini yok ediyor”

10 Aralık 2022 Cumartesi 22:43
Savaşan: “İnsan hakları ihlalleri birlikte yaşamanın temellerini yok ediyor”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, insan hakkı ihlallerinin her geçen gün arttığına vurgu yaparak, dünyada yaşanan insan hakları ihlallerinin ortak yaşama kültürünü yok etme noktasına getirerek, dünyayı yaşanabilir bir yer olmaktan çıkarabileceğine dikkat çekti.

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Ahmet Savaşan çeşitli uluslararası bildirge ve sözleşmelerde ifadesini bulan, BM üyesi devletlerin neredeyse tümü tarafından iç hukukun bir parçası haline getirilen insan hakları konusunda yaşanan ihlallerin giderek arttığına işaret etti.

İnsanların dünyada birlikte yaşamak istiyorlarsa insan haklarını korumayı kurumsallaştırmak, içselleştirmek ve kutsallaştırmak zorunda olduklarına vurgu yapan Dr. Ahmet Savaşan, “insanların nüfusu dokuz milyara ulaşan dünyamızdan başka bir yerde yaşama imkanı yoktur ve yakın bir gelecekte de olmayacak. Birlikte, birbirimizin haklarına saygı duyarak, birbirimizin haklarını koruyarak yaşamak zorundayız. Uluslararası ilişkilerin de bu temelde geliştirilmesi gerekiyor. Ancak bu sayede insanlık gelişmeye devam edebilecektir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun temelde bir insan hakları ihlali sorunu olduğuna da dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, “Kıbrıs bütün dünyaya örnek olmalıdır. Kıbrıs Türklerinin insan haklarının çiğnenmek istenmesi Kıbrıs adası üzerinde şiddetli çatışmalara, kayıplara ve hala devam eden bir sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorununun devam etmesinin nedeni de Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına kendilerine tanınmış olan hakları tanımak istememeleri olduğu açıktır” diyerek bugünkü dünyada yaşanan insan hakları ihlallerinin ülkelerin iç barışı kadar uluslararası ölçekteki düzeni de tehdit eder boyuta geldiğine dikkat çekti.

Dünyada insan haklarını merkeze alan bir anlayışın yerleşmemesi halinde, bazı ülkelerin iç savaşa sürüklenebileceğinin ve bölgesel çatışmaların yayılarak şiddetin artacağının açıkça görülmekte olduğuna vurgu yapan Ahmet Savaşan, “insan haklarını hayata geçirmek, hem devletlerin, hem de uluslararası ilişkilerin başlıca hedefi olmalıdır. Bu hedefe vardığımız ölçüde küçülen dünyamızda huzur artacak, savaşlar azalacaktır. Tersi durumda dünyamızın yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacağı aşikârdır. 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü selamladığımız bu günde, Kıbrıs Rum tarafını Kıbrıs Türklerinin insan haklarına saygı göstermeye; uluslararası örgütleri ve devletleri ise insan hakları ihlallerini önlemek için dayanışma ve birlikte çalışmaya çağırıyorum” dedi.

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