Savaşan: “Genel Sağlık Sigortası ile Hasta Hakları Yasası’nın yanı sıra, İş Yeri Hekimliği Tüzüğü’ne de büyük bir ihtiyaç var”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Savaşan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde ülke insanına ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun devlete, görevin ise hekimler ile sağlık çalışanlarına düştüğünü ifade etti.

Savaşan, sağlık sisteminin yıllardır kronikleşmiş sorunları nedeniyle ülke insanının, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük sorunlar yaşadığının altını çizerek, “İnsanımızın hastane ve hekim seçebilmesi ve kesintisiz kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için yapılması gereken daha çok iş var” dedi.

Savaşan, sağlık sisteminin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu, bu yenilenmenin hem sağlık çalışanlarının, hem de hastaların haklarını koruyup geliştirmek amacıyla yapılması gerektiğini vurguladı ve toplumsal görevlerin başında bunun gelmesi gerektiğinin altını çizdi.