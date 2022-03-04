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Savaşan: “Gelirleri arttırmak zorundayız”

 

04 Mart 2022 Cuma 13:45
Savaşan: “Gelirleri arttırmak zorundayız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, zamların etkisini azaltmak için gelir arttıracak yolların bulunması gerektiğini belirtti.

Ahmet Savaşan, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yıllardan beri ertelenen fiyat artışlarını yapmak zorunda kaldığını, bu artışların dünyadaki fiyat artışları ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilikten kaynaklandığına işaret etti. Savaşan “Hiçbir hükümet, henüz daha yolun başında iken elektriğe veya akaryakıta zam yapmak istemez. Bu zamlar yapılıyorsa, zorunlu olduğu için yapılıyor. Bu zamların aileler üzerindeki baskısını azaltmak içinse gelirleri artırmak zorundayız” dedi. 

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Başarı için birlik halinde hareket edilmesi gerektiğini de kaydeden Savaşan, muhalefet ve paydaş örgütlerden gelecek öneri ve eleştirileri samimiyetle değerlendireceklerini, Türkiye’nin vereceği destekle birlikte hedeflerini yakalayabileceklerini kaydetti.

Hükümet programı üzerinde ana muhalefet CTP ve Halkın Partisinin düşüncelerine de değinen Savaşan,  “Esas olan iktidar sorumluluğunu alabilme cesaretini göstermek ve ekonomi, sağlık, eğitim, turizm ile hayatın diğer alanlarında ihtiyaç olan adımları atarak insanımıza fiilen hizmet etmektir. Maalesef ana muhalefette bu isteği göremedik” dedi.

Hükümet programındaki hedeflere ulaşmanın zor olmasına karşın yakalanabilir olduğunu kaydeden Savaşan, Hükümetin öncelikli hedefinin ekonomiyi pandemi öncesindeki seviyeye çıkarmak olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 04.03.2022 16:06
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