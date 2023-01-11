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Savaşan: “Gazetecilerimizin emeği ödenmez”

11 Ocak 2023 Çarşamba 10:23
Savaşan: “Gazetecilerimizin emeği ödenmez”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, geçimini gazetecilik yaparak sağlayan insanların çok yoğun emek harcadığına dikkat çekti.

 

Savaşan, “bu emeğin karşılığını ne yazık ki veremiyoruz. Bu emeğe daha yüksek değer versek bile, toplumsal katkılarının karşılığını ödeyemeyiz” ifadelerini kullandı.

 

Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Savaşan, halkın ve siyasilerin gazeteciler ile yakın teması olduğunu, sivil toplum örgütlerinin mesajlarını gazeteciler aracılığıyla verdiğini belirtti.

 

- “Devlet olarak iş görüyorsak bunda çalışan gazetecilerin payı büyüktür”

 

Savaşan, “Halk olarak yaşıyor, bir devlet olarak iş görüyorsak bunda çalışan gazetecilerin payı ve rolü çok büyüktür. Bu rolün ve emeğin karşılığını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugün gazeteci arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarını bir türlü iyileştirememenin acısını yaşıyoruz. Gazeteci dostlarımız yeterli gelire sahip olamadıkları için iş değiştirmek zorunda kalmakta ve aşkla yaptıkları mesleklerinden uzaklaşmaktadırlar. Bu toplumsal olarak büyük bir kayıptır” dedi.

 

Gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için medya kuruluşlarının gelirlerinin yükseltilmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Savaşan, “inanıyorum ki hükümetimiz bu konuda gereken adımları atacaktır. Ben de elinden geleni yapacağım. Ancak gazeteci örgütlerinin de bu konuda neler yapılabileceğine dair görüşlerini daha etkin bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaları gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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