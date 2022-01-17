Savaşan: “Ekonomi için yapılması gerekenleri biliyoruz ve yapacağız”

UBP LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ ADAYI DR. AHMET SAVAŞAN, SALGININ BÜTÜN DÜNYA EKONOMİLERİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ, KKTC EKONOMİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİN İSE UBP TARAFINDAN KARARLILIKLA YERİNE GETİRİLECEĞİNİ VE KRİZİN BÖYLECE AŞILACAĞINI VURGULADI.

SAVAŞAN: “BUGÜNE KADAR ELLE TUTULUR NE YAPILMIŞSA UBP TARAFINDAN YAPILDI. SOMUT PROJELERİMİZ VAR. ANKARA’NIN DESTEĞİNE DE SAHİBİZ. ATILACAK ADIMLARI BİLİYORUZ. ŞİMDİ YAPILMASI GEREKENLERİ YİNE BİZ YAPACAĞIZ. BAŞARMAK ZORUNDAYIZ VE BAŞARACAĞIZ. İNSANIMIZA DA GÜVENİYORUZ. İNSANIMIZ OYUNU İSTİKRARDAN YANA KULLANACAKTIR”.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, salgının bütün dünya ekonomilerini etkilediğini, ABD’de enflasyon oranının ise kendileri için çok yüksek sayılan %7’yi aştığını, Türk ekonomisinin ve buna bağlı olarak KKTC’nin de bu sarsıntıdan etkilendiğini belirterek, “hedefimiz siyasi istikrarı yakalayarak, ekonomik istikrara ulaşmak. Bunun için somut adımlar atmaya başladık. Bu adımlar artarak devam edecek” dedi. 10 yıldan bu yana gerek parti içinde gerekse de ülkede yaptığı çalışmalarla UBP üyelerinden önemli bir oy desteğini almayı başaran ve Lefkoşa bölgesinden 3’üncü sırada Lefkoşa Milletvekili adayı olan Dr. Ahmet Savaşan, “Bugüne kadar eksikleri olsa da ne yapılmışsa UBP tarafından yapılmıştır. Daha önce de krizler oldu ve hepsini de başarı ile atlatmayı başardık. Bu başarının anahtarı yetişmiş insan gücüne sahip olmak, devletine ve insanına inanmak, proje üretebilmek ve Ankara’nın desteğine de sahip olarak kararlı davranmaktır. UBP olarak bizler bütün bu özellikleri taşıyan bir siyasi parti olarak Ankara’dan da gereken desteğe almayı başarıyoruz. Başbakanımız Dr. Faiz Sucuoğlu kararlıdır ve oluşturacağı ekibi ile bu krizin üstesinden gelmek için gerekenleri yapacaktır. UBP tek başına iktidara gelmesi halinde 1 yıl sonra ekonomik iyleşme hissedilmeye başlanacaktır. Tünelin sonunda ışık değil güneş vardır. Yine yaşanan zorlukları bizler gidereceğiz”. şeklinde konuştu.

“Hayal satmıyoruz, gerçekçi olacağız”

Başbakan Sucuoğlu’nun Ankara ziyareti sonuçlarını değerlendiren UBP milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, “Biz ekonominin düzeltilmesiyle ilgili hayal satmaya çalışmıyoruz. UBP bugüne kadar başardıklarının daha fazlasını çalışarak yapmayı taahhüt ediyor” dedi. UBP’nin bugüne kadar gerek turizm gerekse yükseköğretimde elde ettiği başarılara yenilerini ekleyerek pandeminin ülke ekonomisi üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracak projeleri hayata geçireceklerine vurgu yapan Ahmet Savaşan “Biz hayal peşinde koşmuyoruz. Bugüne kadar başardıklarımızın daha fazlasını yapabileceğimizi söylüyoruz” dedi. Savaşan, turizm ve yükseköğretimde çıtanın daha da yükseltilmesi için çalışacaklarını, eş zamanlı olarak da bilişim ve akıllı tarım uygulamalarında yeni ve teşvik edici politikalarla ekonominin büyütüleceğini belirtti.

“UBP yeni meclise dinamizm ve tecrübeyi harmanlayıp girecek”

UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, “UBP, 23 Ocak sonrasında var olan tecrübeli kadrosunu dinamizm ile harmanlayarak mecliste yeni bir dönem başlatacak,” dedi.

UBP milletvekili adayı Ahmet Savaşan, “Bizim kuşağa düşen görev, atalarımızdan devraldığımız bu vatan toprakları üstünde halkımızın refah ve huzur içinde yaşayacağı bir düzen yaratmaktır. Bu, bizim milliyetçiliğimizin ve vatan sevgimizin kanıtı olacaktır” diye konuştu. Savaşan, “Ekonomide inişli çıkışlı bir dönem yaşıyoruz. Daha istikrarlı ve sürekli gelişen bir ekonomik düzene ihtiyacımız olduğu ortadadır. Bugüne kadar başarı ile sürdürdüğümüz ekonomik faaliyetlere, turizm, yükseköğretim ve konut sektörüne dikkat etmemiz, bunların yanına yeni teknolojilere dayalı bilişim ve tarım sektörlerini eklememiz gerekiyor” diye konuştu.

UBP’nin verecek sözü, sözünü tutacak gücü var…

“Genel Başkanımız Dr. Faiz Sucuoğlu liderliğinde UBP’nin ülkeyi ekonomi ve diğer alanlarda geliştirmek için verecek sözü, sözünü tutacak gücü var” ifadelerini kullanan Ahmet Savaşan Başbakan Sucuoğlu’nun kısa sürede ülkede attığı adımların ve geçtiğimiz günlerdeki Ankara ziyaretinin bu gücü yeniden teyit ettiğini vurguladı.

Muhalefetin o zamanki temsilcileri turizm sektörünü küçümsüyordu…

Savaşan, “Bu ülkede turizm ve yükseköğretim sektörlerinin yaratıcısı Ulusal Birlik Partisi’dir. Muhalefetin o zamanki temsilcileri turizm sektörünü küçümser, üniversitelerimiz ile alay ederken UBP bunların geleceğin sektörleri olduklarını öngördü ve gerekli çalışmaları yaptı. Ben bu vesile ile ülkemizdeki önemli kazanımların altında imzası bulunan bütün eski genel başkanlarımızı ve partimizin yöneticilerini saygı ile selamlıyorum. Şimdi önümüzde bulunan görev, bu sektörlerimizi salgın sonrasında yeniden ayağa kaldırmak ve bunların yanına bilişim sektörü, modern tarım ve yeni sektörleri koymaktır. Bunu da yine UBP yapacaktır” dedi.

Mevcut turizm türleri süratle 2019 seviyesine getirilecek…

UBP milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, Covid-19 pandemisi ile birlikte dünyada pek çok şeyin değiştiğine işaret ederek, yeni dünya düzenine hızlı adapte olan ülkelerin kendilerine avantaj yaratacağına dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs’ın pandemiden önce en büyük gelirinin turizm olduğunu anımsatan Ahmet Savaşan, Dünya Turizm Örgütü verilerine bakıldığında uluslararası ziyaretçi sayılarında yüzde 80 civarında azalma olduğunu, KKTC’de de buna paralel bir gerilemenin yaşandığını söyledi. Başta mevcut turizm türlerinin süratle 2019 seviyesine gelmesi ve ardından da sağlık turizmi gibi yeni turizm çeşitlerinin ülkeye kazandırılması ile de bu seviyenin yukarıya çıkartılması için gereken planlamaların yapıldığını söyledi.

“2022, Sucuoğlu liderliğinde toparlanma yılı olacak”

Dünyanın “restart” olarak adlandırdığı ve yeniden başlangıcın yaşandığı 2021 yılında turizmdeki hareketin pek çok ülkeye kıyasla Kuzey Kıbrıs’ta daha az olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, turizm ve sağlık bakanlığı yapmış bir başbakan olan Faiz Sucuoğlu liderliğinde kurulacak hükümetin ortaya koyacağı kararlı politikalarla 2022’nin toparlanma yılı olacağının anlaşıldığını söyledi.

2022 esnafın, hayvancının, çiftçinin ve ülke insanının yüzünün gülmeye başlayacağı bir yıl olacak…

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun 1.5 aylık seçim hükümetinin kurulmasının hemen ardından turizmciler ve ekonomik örgütler ile bir araya geldiğini ve kısa vadede yapılabilecekleri saptayarak adım atmaya başladığını hatırlatan Ahmet Savaşan, “Bu çalışmalar aynen devam edecek ve inanıyorum ki 2022 yılı, ekonomide 2021’den daha iyi noktaya gideceğimiz, turizmcilerin ve dolayısıyla da esnafın, hayvancının, çiftçinin ve ülke insanının yüzünün tekrardan gülmeye başlayacağı bir yıl olacaktır” dedi.