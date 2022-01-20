Savaşan'dan değerlendirme

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Adayı Dr. Ahmet Savaşan, katıldığı televizyon programında yaptığı değerlendirmede yeni hükümetin ekonomik alanda yapacaklarına ışık tuttu. Dr. Ahmet Savaşan, kısa vadede gelirleri artırmanın yolunun turizm sektöründen geçtiğini belirterek, “yükseköğretim belli oranlarda canlandırılmıştır. Genel Başkanımız Dr. Faiz Sucuoğlu’nun açıkladığı üzere önceliğimiz turizm, eğitim ve konut sektörlerinin gelirlerini artırmak ve eş zamanlı olarak da akıllı tarım ile bilişim gibi yeni sektörlerin gelişmesini sağlamak olacaktır” dedi.

Hükümete sağlık alt yapısını güçlendirmek düşüyor…

KKTC’deki en önemli sorunun Covid-19 salgını ve onun etkileri olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, “bir yerde salgın varsa, hiçbir sorun ondan daha önemli olamaz. İkincisi ise ekonomi. Salgın, sağlığımız gibi ekonomimizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Salgın ve ekonomi, birlikte yönetilmesi gereken iki önemli sorunumuzdur. Zaman geçtikçe mutasyona uğrasa da salgınla mücadele etmek için yapılması gerekenler değişmiyor. Bireyler olarak bizlere maske-mesafe-hijyen kurallarına uyum konusunda hassasiyet göstermek düşüyor. Hükümete ise toplumsal faaliyetleri sürdürecek önlemleri almak ve sağlık alt yapısı ile servislerini güçlendirmek düşüyor” dedi.

Küçük işletmeler ve yerli üretici bitkisel hayattan çıkarılacak…

Salgından büyük ölçüde olumsuz etkilenen ekonominin, döviz kurlarındaki dalgalanmadan da ciddi hasar gördüğünü belirten Ahmet Savaşan, “özellikle dar ve sabit gelirli aileler ile küçük işletmeler ve yerli üreticiler adeta bitkisel hayata girmiş durumda. Onları yeniden aktif hale getirmek gerekiyor. Bunun için ise yapılması gerekenler var. UBP Başbakanlığındaki hükümetler Pandeminin başlangıcından bu yana bütçe olanaklarını zorlayarak ve ek kaynaklar da yaratarak zaten pek çok adım atmıştır. Unutulmamalıdır ki bu adımlar refah seviyemizi artıracak adımlar değil, yaşamımızı idame etmemizi sağlayacak adımlardı. Eleştiriler olsa da bu adımlar işlevini görmüştür. Şimdi yapılması gerekenler ise bu güne kadar atılan adımları ileriye götürmek ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir. Özetle, bir yandan sağlık kapasitesini güçlendirip organizasyonunun etkinliğini artırmak, diğer bir yandan ise turizm, yükseköğretim ve konuk sektörünün önce 2019 seviyesine, kısa süre sonra da daha üst seviyeye çıkması için çalışmak gerekiyor. Bunların yanında elbette akıllı tarım ve bilişim sektörlerini de ülke ekonomisine kazandırmak ve ayrıca başta gümrük uygulamaları olmak üzere tanınmamışlığın avantajlarından da yararlanmak için adım atmak gerekiyor. UBP olarak bizler bu adımların tümünü atacak kadrolara ve bilgi birikimine sahibiz ve bunları da yapmaya kararlıyız” dedi.

UBP’nin elle tutulur kurtuluş reçetesi hazır…

Yükseköğrenim, turizm ve konut sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, “ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi pandemi bu sektörleri, özellikle de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Üstelik pandemi sonrasında bu sektörlerin yeniden yapılandırılmaya, şekillendirilmeye ihtiyaçları olduğu ortadadır. Buna rağmen KKTC ekonomisinin kurtuluş reçetesi yine bu sektörlerdedir. Daha nitelikli turist ve öğrenci, daha yüksek gelir demektir. Daha varlıklı yani nitelikli turist ve öğrenci ülke içi katma değerin ve dolayısıyla da refah seviyesinin artması sonucunu doğuracaktır.

İşte bu sektörlerin hareketini artırır ve salgın sonrasına hazırlarsak, Türkiye’den gelen suyu da tarım sektörünü modernize etmek için kullanır ve gıda sanayiini canlandırmayı başarır ve bunun yanında da geleceğin sektörü bilişim alanını geliştirebilirsek, işte alın size ekonominin kurtuluş reçetesi. Bu UBP’nin halkımız için hazırladığı elle tutulur kurtuluş reçetesidir” dedi

Modern tarım ve bilişim sektörlerini geliştireceğiz…

UBP’nin kurtuluş reçetesinin, hem acil gelir sağlamak noktasında hem de KKTC’nin mukayeseli avantajını gelire dönüştürme konusunda uygulanabilir bir fırsat sunduğunu belirten Ahmet Savaşan, “bu yolda ilerlerken, modern tarım ve bilişim sektörlerini de geliştirebiliriz. Zaten tarım ürünlerine turizm, yükseköğretim ve konut sektöründen daha yüksek katma değer sağlamak için de ihitiyacımız vardır. Bunların yanına üniversite adası olmaktan kaynaklanan avantajımızı kullanarak bilişim sektörünü de koyabilirsek o zaman öngörülebilen bir gelecek içinde KKTC’deki refah katlanarak artacak demektir” dedi.

Euro tartışmasını başlatanlar, başlattıkları tartışmanın altında kaldı…

Euro tartışmasını başlatanların, başlattıkları tartışmanın altında kaldıklarını vurgulayan Ahmet Savaşan, “önce Euro’ya geçmekten söz ettiler sonra bunu “gelirleri Euro’ya endekslemek” olarak düzeltmeye çalıştılar. Hangi gelirleri Euro’ya endeksleyeceklermiş? Elbette kamu görevlilerinin maaşlarından söz ediyorlar ve hayal satmaya çalışıyorlar. Kamu görevlilerinin maaşlarını Euro’ya endekslemek, her ay ödeyeceğiniz maaşı bilmemeniz demektir. İçinden geçmekte olduğumuz koşullarda bunun mümkün olmayacağını anlamış olmalılar ki son günlerde bu vaadi ileri sürmekten vazgeçtiler. Olmayacak bir şeydi; ikna edici olamadılar ve vazgeçtiler” dedi.

Ekonomik istikrar için siyasi istikrar şarttır…

Ekonomik istikrarın sağlanması için yapılması gerekenler olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, “KKTC’nin kendine özel ekonomik sıkıntılarının olduğu dikkate alınarak buna uygun sürdürülebilir adımlar atılmalıdır. İki para birimini yarıştıran bir tutum takınmak yerine reel ekonomiye daha fazla eğilmemiz elzemdir. Bize daha bol kazanç getirecek ve bu kazancı toplum kesimlerine yaymamıza neden olacak faaliyetler içinde olur ve bunları başarı ile sürdürürsek, dıştan kaynaklanan krizlere karşı daha direngen olacağımıza ve ekonomimizle birlikte hane halkı gelirlerinin de istikrar kazanacağına hiç kuşku duymuyorum. Biz, KKTC’ye kaynak akışını hızlandıracak, turizm ve yükseköğretim ürünlerimizi değerlendirecek arayışlar ve faaliyetler içindeyiz ve bunu da en iyi şekilde yapacağız. İşte bunları başarabilmek için istikrara ve kesintisiz görev yapacak bir iktidara ihtiyaç vardır. UBP bu görev için hazırdır. Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki UBP’nin bunu yapacağına yönelik verecek sözü ve hem tecrübeli hem de gençlerden oluşan yetkin kadrosuyla bu sözü tutacak gücü vardır” ifadelerini kullandı.