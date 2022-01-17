Savaşan'dan açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı Ahmet Savaşan, “Ulusal Birlik Partisi olarak hedefimiz; siyasi istikrarı yakalayarak, ekonomik istikrara ulaşmaktır” dedi.

Savaşan yazılı açıklamasında, salgın hastalıktan ötürü dünyada olduğu gibi ülkede de ekonomik sıkıntılar yaşandığını, bu sıkıntıların çözümüne yönelik parti olarak somut adımlar atmaya başladıklarını ve bu adımların seçimden sonra da devam edeceğini kaydetti.

Ahmet Savaşan, partisinin, yetişmiş insan gücüne sahip olduğunu, devletine ve insanına inandığını, proje üretebildiğini ve Ankara’nın desteğine sahip olarak kararlı davrandığını ifade ederek, ekonominin düzeltilmesiyle ilgili hayal satmaya çalışmadıklarını, gerek turizm gerekse yüksek öğretimde gerekli adımları attıklarını, ülke ekonomisi üzerinde pandeminin yarattığı tahribatı ortadan kaldıracak projeleri de hayata geçireceklerine vurgu yaptı.

Savaşan, seçim sonrasında UBP tarafından kurulacağına inandığı hükümetin ortaya koyacağı kararlı politikalarla 2022’nin “toparlanma yılı” olacağını ifade ederek, esnafın, hayvancının, çiftçinin ve ülke insanının yüzünün gülmeye başlayacağına inanç belirtti.