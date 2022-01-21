banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Savaşan'dan açıklama
Neden UBP?
DP’de yeni üyeler için katılım töreni gerçekleştirildi
DP güçleniyor
Gazete manşetleri 21 Ocak 2022 Cuma
Gazete manşetleri
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
banner404

Savaşan'dan açıklama

Ahmet Savaşan, erken seçim yapmanın nedenlerini hatırlattı ve sorun çözücü bir hükümet için UBP’ye mühür vurulmasını istedi.

21 Ocak 2022 Cuma 11:24
Savaşan'dan açıklama

Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, Covid-19 salgınının Kıbrıs Türk ekonomisinde ciddi bir tahribata neden olduğunun aşikar olduğunu, bu sürecin sağlık ve eğitim sistemlerini yenilemek gerektirdiğini de gösterdiğini ve bütün bunların yapılabilmesi için güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurguladı. Dr. Ahmet Savaşan, “Erken seçim yapmamızın nedeni de güçlü bir hükümet yaratma gereksinmesidir. Erken seçime, sorunların üstüne kararlılıkla gidebilecek ve onları da çözebilme kapasitesine sahip bir hükümet oluşturulabilmek için gittiğimizi unutmamak gerekiyor. Halkımız bu seçimden istikrar çıkması için UBP’ye mühür vurarak UBP’ye tek başına 5 yıllık bir hükümet kurma yetkisi verecektir. Anketler de bunu gösteriyor” dedi.  

“Erken seçime gidiş nedenimizi unutmayalım...”

Oy kullanırken erken genel seçime gitme nedenlerini unutmamak gerektiğini belirten UBP milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede, erken seçime çoklu partilerle kurulan hükümetlerden kurtulmak için gidildiğine işaret ederek, seçimlerin sorunları çözebilme kabiliyetine sahip bir hükümet oluşturması durumunda anlam ifade edeceğini aksi taktirde doğacak sonucun eskilerden bir farkı olmayacağına dikkat çekti. 

Sağlık ve eğitim gibi alanlar güçlendirilecek…

banner341
Covid-19 salgınının turizm, yükseköğretim ve konut sektöründe belli tahribatlara neden olduğunu, sağlık ve eğitim gibi alanları ise güçlendirmek gerekeceğini anlatan Dr. Ahmet Savaşan, “mevcut hükümetlerin bunu başaramayacağı dikkate alınmış ve Cumhuriyet Meclisi oy birliği ile erken seçime gitmeye karar vermiştir. Bu durumda bizim birinci hedefimiz güçlü hükümetlerin oluşacağı bir seçim sonucu ortaya çıkarmak olmalıdır” dedi.

Halkımızın iki seçeneği var…

Dr. Ahmet Savaşan, “Karşımızda iki seçenek olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ya Faiz Sucuoğlu başbakanlığında güçlü bir UBP hükümeti; ya da çok partili sürdürülemez bir koalisyon. Halkımız oy kullanırken bunlardan birini tercih etmiş olacak. Yeni dönemde sorunları çözecek güçlü bir hükümet için halkımız UBP’ye mühür vurarak istikrarlı bir dönemi başlatacaktır” diye konuştu.

“Halkın yeni dönemi 23 Ocak’ta başlatması gerekiyor...”

Yeni dönemin ilk adımının 23 Ocak Pazar günü sandık başına gidilerek atılması gerektiğini anlatan Dr. Ahmet Savaşan, “Sorunlar toplumsaldır. Çözümünü de birlikte bulacağız. İşe, gücünü halktan alan güçlü bir hükümet oluşturarak başlamak gerekir. İşe, 24 Ocak’ta değil, 23 Ocak’ta başlayacağız. UBP’ye vuracağımız mühürler ile ne istediğimizi ortaya koyacağız. Sayın Başbakan da bunun gereğini yerine getirecek ve kuracağı güçlü bir hükümet ile sorunların üstüne gidecektir” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcıların dikkatine!
Avcıların dikkatine!
“Altın Caretta Ödülleri” sahipleriyle buluştu
“Altın Caretta Ödülleri” sahipleriyle buluştu
Sucuoğlu, Sönmezliler Ocağı'nı ziyaret etti
Sucuoğlu, Sönmezliler Ocağı'nı ziyaret etti
DP’de yeni üyeler için katılım töreni gerçekleştirildi
DP’de yeni üyeler için katılım töreni gerçekleştirildi
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
St. Hilarion Kalesi, Ortaçağ'dan beri ayakta
St. Hilarion Kalesi, Ortaçağ'dan beri ayakta
Hava durumu
Hava durumu
Gazete manşetleri 21 Ocak 2022 Cuma
Gazete manşetleri 21 Ocak 2022 Cuma
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
Kıbrıs’taki BM Sözcüsü’nden iki taraf arasında geçişlerde uygulanan Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama
Kıbrıs’taki BM Sözcüsü’nden iki taraf arasında geçişlerde uygulanan Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim