Savaşan'dan açıklama

Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, Covid-19 salgınının Kıbrıs Türk ekonomisinde ciddi bir tahribata neden olduğunun aşikar olduğunu, bu sürecin sağlık ve eğitim sistemlerini yenilemek gerektirdiğini de gösterdiğini ve bütün bunların yapılabilmesi için güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğunu vurguladı. Dr. Ahmet Savaşan, “Erken seçim yapmamızın nedeni de güçlü bir hükümet yaratma gereksinmesidir. Erken seçime, sorunların üstüne kararlılıkla gidebilecek ve onları da çözebilme kapasitesine sahip bir hükümet oluşturulabilmek için gittiğimizi unutmamak gerekiyor. Halkımız bu seçimden istikrar çıkması için UBP’ye mühür vurarak UBP’ye tek başına 5 yıllık bir hükümet kurma yetkisi verecektir. Anketler de bunu gösteriyor” dedi.

“Erken seçime gidiş nedenimizi unutmayalım...”

Oy kullanırken erken genel seçime gitme nedenlerini unutmamak gerektiğini belirten UBP milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede, erken seçime çoklu partilerle kurulan hükümetlerden kurtulmak için gidildiğine işaret ederek, seçimlerin sorunları çözebilme kabiliyetine sahip bir hükümet oluşturması durumunda anlam ifade edeceğini aksi taktirde doğacak sonucun eskilerden bir farkı olmayacağına dikkat çekti.

Sağlık ve eğitim gibi alanlar güçlendirilecek…

Covid-19 salgınının turizm, yükseköğretim ve konut sektöründe belli tahribatlara neden olduğunu, sağlık ve eğitim gibi alanları ise güçlendirmek gerekeceğini anlatan Dr. Ahmet Savaşan, “mevcut hükümetlerin bunu başaramayacağı dikkate alınmış ve Cumhuriyet Meclisi oy birliği ile erken seçime gitmeye karar vermiştir. Bu durumda bizim birinci hedefimiz güçlü hükümetlerin oluşacağı bir seçim sonucu ortaya çıkarmak olmalıdır” dedi.

Halkımızın iki seçeneği var…

Dr. Ahmet Savaşan, “Karşımızda iki seçenek olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ya Faiz Sucuoğlu başbakanlığında güçlü bir UBP hükümeti; ya da çok partili sürdürülemez bir koalisyon. Halkımız oy kullanırken bunlardan birini tercih etmiş olacak. Yeni dönemde sorunları çözecek güçlü bir hükümet için halkımız UBP’ye mühür vurarak istikrarlı bir dönemi başlatacaktır” diye konuştu.

“Halkın yeni dönemi 23 Ocak’ta başlatması gerekiyor...”

Yeni dönemin ilk adımının 23 Ocak Pazar günü sandık başına gidilerek atılması gerektiğini anlatan Dr. Ahmet Savaşan, “Sorunlar toplumsaldır. Çözümünü de birlikte bulacağız. İşe, gücünü halktan alan güçlü bir hükümet oluşturarak başlamak gerekir. İşe, 24 Ocak’ta değil, 23 Ocak’ta başlayacağız. UBP’ye vuracağımız mühürler ile ne istediğimizi ortaya koyacağız. Sayın Başbakan da bunun gereğini yerine getirecek ve kuracağı güçlü bir hükümet ile sorunların üstüne gidecektir” dedi.