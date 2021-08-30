Savaşan: “Bu zafer Türk ulusunun ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Eseridir”

Kurtuluş Savaşı’nın sıradan bir savaş, 30 Ağustos Zaferi’nin de olağan bir askeri başarı olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken Savaşan, “30 Ağustos Zaferi Türk ulusunun bağımsız yaşamaya olan inancının ve bunun için yaptığı fedakarlıkların sonucudur” dedi.

30 Ağustos’un şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, 30 Ağustos’un dünün iman ve iradesinin sembolü, bugünün esin kaynağı, yarınların ise güvencesi olduğunu kaydetti.

“Bu zafer hiç şüphesiz Türk ulusunun ve onun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir” vurgusu yapan Savaşan, Kıbrıs Türk halkının da benzer bir mücadele verdiğini ve bağımsızlığını öyle kazandığını kaydetti.

Savaşan, “Bizim verdiğimiz mücadelenin tek farkı, Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız sınırsız ve koşulsuz destektir. Bu destek ise Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun nişanesidir” dedi.