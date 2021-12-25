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Savaşan: “BRT dirilişin sembolüdür”

UBP Milletvekili adayı Ahmet Savaşan, BRT’nin direnişin sembolü olduğunu kaydetti.

25 Aralık 2021 Cumartesi 16:30
Savaşan: “BRT dirilişin sembolüdür”

UBP Milletvekili Adayı Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada, “O yıllarda halkımıza yönelik yürütülen çok yönlü operasyonlara karşı Kıbrıs Türk mücahidinin özgürlüğü, bayrağı, vatanı için direneceğini bildirmek, halka moral vermek için kurulan Bayrak Radyosu bugün çok geniş kitlelere güncel haber hizmeti veren bir devlet kuruluşu haline gelmiştir” dedi.

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"’BAYRAK, BAYRAK, BAYRAK’ SÖZÜ RASTLANTI DEĞİLDİR”

İlk anonsta kullanılan "Bayrak, Bayrak, Bayrak" sözünün rastlantısal olarak söylenmediğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, “Bağımsızlığımızın simgesi devletimizin mihenk taşlarından biri haline gelen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) günümüzde yaptığı kamu yayıncılığı ile çok kıymetli bir değer ve mücadele aracı olduğu aşikardır. Bu duygu ve düşüncelerle BRTK'nın 58. kuruluş yıldönümünü kutlarken, kurumun kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçen herkesi en samimi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 17:36
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