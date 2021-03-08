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Savaşan: “Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:30
Savaşan: “Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır”
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Savaşan, “bir halkın, kadınlarının aldığı eğitim kadar ileri, sosyal, kültürel, ekonomik yaşamdaki rolü kadar bağımsız, gördüğü değer kadar çağdaş” olduğuna vurgu yaptı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin tüm dünya kadınlarının en temel sorunlarından biri olduğunu ifade etti.

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Kadın ve erkeğin gerek sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal alanda, gerekse aile ortamında birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gerektiğine işaret eden Ahmet Savaşan şöyle devam etti:
 “Kadın annedir, çocuklarının ilk öğretmeni, ilk rehberi, yol gösterenidir. Toplumun temeli olan ailenin mimarı ve koruyanıdır. Bu güzel ülkenin kurulmasında ve bağımsız bir şekilde varlığını sürdürmesinde her türlü zorluğun üstesinden başarıyla gelen anne, kardeş, eş, dost, öğretmen, asker, bilim insanı ancak her şeyden önce birey olma adına büyük mücadeleler veren kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum.”

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Son Güncelleme: 08.03.2021 13:46
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Savaşan
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