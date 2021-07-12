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Savaşan: “Basının bilgilendirici yönü demokrasimiz için hayati öneme sahip”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Basın Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, ülkede demokrasinin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesinde basının bilgilendirici yönünün yadsınmaz bir gereklilik olduğuna dikkat çekti.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:45
Savaşan: “Basının bilgilendirici yönü demokrasimiz için hayati öneme sahip”

Savaşan, basının, kamuoyunun ülke ve dünya gerçekleri ile buluşturulması, toplumda kanaat oluşturulması, sosyal dayanışmanın temini gibi önemli görevleri bulunduğuna dikkat çekerek, basının önemli bir demokratik güç olduğuna vurgu yaptı.

“BASIN EMEKÇİLERİ MESLEKLERİNİ ZOR KOŞULLARDA İCRA EDİYOR”

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Basın-yayın organlarının salgın nedeniyle daralan ekonomiden kaynaklanan zorlukları olduğunu ve basın emekçilerinin mesleklerini zor koşullarda icra etmeye çalıştıklarını gözlemlediğini belirten Savaşan, “hepimiz, basın-yayın organlarımızın güçlenmesi ve basın emekçilerinin insanca yaşam koşullarında çalışarak demokratik toplumsal düzeninin devamına katkı koymasına yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Savaşan mesajının sonunda, ilk Türkçe gazete Saded’i 132 yıl önce yayımlayan Ahmet Emin Efendi’yi de andı.

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Son Güncelleme: 12.07.2021 11:30
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