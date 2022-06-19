banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Yine trafik kazası
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü...
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına...
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Yüklü miktarda nakit para çalındı:...
banner404

Savaşan Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

19 Haziran 2022 Pazar 13:45
Savaşan Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili  Ahmet Savaşan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı ve tüm babaların gününü kutladı.

banner341
Savaşan mesajında  “Dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya hatta kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlere maddi, manevi büyük destek veren babalarımızın varlığına ne kadar şükretsek azdır. Bizler de sadece bu anlamlı günde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babaların, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini kaydeden Savaşan, “Bizleri yetiştirip büyüten ve tecrübeleri ile geleceğe hazırlayan babalarımız, koruyan ve kollayan olarak annelerimizle birlikte yaşantımıza yön vermede bize hep örnek olmaktadır. Onların özverileri, yaşamımız boyunca karşılaştığımız güçlüklerden çıkış yolunu göstermektedir. Her zaman bizlere destek olan, sevgisi ve hoşgörüsünü bizlerle paylaşan babalarımız, vazgeçilmez değerimiz ve hayat zenginliğimizdir. Bizler de sadece bu anlamlı günde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Bu anlamlı günde ayrıca babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum” 

banner360
Son Güncelleme: 19.06.2022 22:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de sanal duruşma etkinliği yapıldı
LAÜ’de sanal duruşma etkinliği yapıldı
Yarın ilkokullarda karneler dağıtılacak
Yarın ilkokullarda karneler dağıtılacak
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Doğrudan Gelir Desteği ek bütçe kapsamında artırıldı
Doğrudan Gelir Desteği ek bütçe kapsamında artırıldı
Cumhurbaşkanlığı:  “Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs sorununu çözme konusundaki samimiyetini sorgulatır hale geldiğini üzülerek gözlemliyoruz”
Cumhurbaşkanlığı:  “Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs sorununu çözme konusundaki samimiyetini sorgulatır hale geldiğini üzülerek gözlemliyoruz”
KKTC İnsan Hakları Derneği federasyonu reddettiğini kaydetti
KKTC İnsan Hakları Derneği federasyonu reddettiğini kaydetti
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı'na Özdamar getirildi
KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı'na Özdamar getirildi
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim