Savaşan: “Atatürk’ün düşünce sistemi sonsuza kadar yaşatılacak”

Mustafa Kemal Atatürk’ün; fikir, siyaset ve askeri dehası ile adını Dünya tarihine silinmez harflerle yazdırdığını ve içine pek çok başarıyı sığdırdığı kısa yaşamının son anına kadar memleketine hizmet ettiğini belirten Ahmet Savaşan, 10 Kasım’ın Atatürk’ün ideallerini, emanetlerini, fikirlerini en doğru şekilde anladığımızı ve gelecek nesillere aktarmak için çalışacağımızı gösterme günü olduğuna dikkat çekti.

10 Kasımları bir matem bir yas günü olarak görmemek gerektiğini kaydeden Savaşan, bu özel günün, Atatürk’ün “hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” sözünü hatırlayarak, onun fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmak, bir ve beraber olmak gerektiğini haykırmak için fırsat olarak görmek gerektiğine işaret etti.

Savaşan mesajında, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bize, ülke için, vatan için, bayrak için ve kutsal saydığımız değerler için çalışmayı, gayret etmeyi, yılmamayı ve fedakarlığı öğretti. Ona olan sevgimizi ancak ondan öğrendiklerimizi hayata geçirerek gösterebiliriz. Bu özel günde Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin de önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, Türkiyemizin ve bizlerin Milli Mücadele kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.