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Savaşan: “21-25 Aralık gerçeklerini dünyaya anlatmalıyız”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs’ta yaşanan acı gerçekleri ve KKTC’nin kurulmasını zorlayan şartları Dünya’ya hatırlatmak için fırsat yarattığını ifade etti. 

Savaşan: “21-25 Aralık gerçeklerini dünyaya anlatmalıyız”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nın, Kıbrıs’ta yaşanan acı gerçekleri ve KKTC’nin kurulmasını zorlayan şartları Dünya’ya hatırlatmak için fırsat yarattığını ifade etti. 

22 Aralık 2019 Pazar 11:33
Savaşan: “21-25 Aralık gerçeklerini dünyaya anlatmalıyız”

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınlayan Savaşan, 21-25 Aralık gerçeklerini ve yaşattığı acıları başta gençlere ve ülke insanları ile Dünya’ya anlatılmasının önemine işaret ederek, “Kıbrıs Türklerini yok etmek ve Ada'yı Yunanistan’a bağlamak amacı ile Akritas planını yürürlüğe koyan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, Kıbrıslı Türkleri hükümetten atarak, on binlerce kişiyi göç etmek zorunda bırakan tarafın Yunanistan destekli Rumlar olduğu gerçeği sadece bu önemli haftada değil, her zaman Dünya’ya hatırlatılmalı ve Kıbrıs Türk halkına başka çare bırakılmadığı için KKTC’nin kurulduğunun her platformda anlatmak gerekiyor” dedi.
ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN SEBEBİ RUMLAR…

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Savaşan, paylaşım ve ortaklık temelinde bir Federasyon’un kurulamamasının nedeninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu kaydetti.
 

Son Güncelleme: 22.12.2019 14:39
Anahtar Kelimeler:
Ahmet SavaşanMücadele Ve Şehitler Haftası
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