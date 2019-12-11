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Satrançta Doğa Okulları’ndan görülmemiş başarı

2020 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 6, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Acapulco Otel'de 24 kategoride 7-18 yaş arası toplam 239 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Satrançta Doğa Okulları’ndan görülmemiş başarı

2020 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 6, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Acapulco Otel'de 24 kategoride 7-18 yaş arası toplam 239 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

11 Aralık 2019 Çarşamba 15:34
Satrançta Doğa Okulları’ndan görülmemiş başarı

Doğa Okulu turnuvaya Doğa İlkokulu,Doğa Koleji ve Doğa Satranç Akademisi olarak toplamda 48 SPORCU ile katılmiş ve 27 Sporcumuz ilk 5 ve 5. Ile eş puanlı bitirip kendi yaş kategorilerinde Milli Takımına girme başarısı elde etti. Hem Katılım, hem de başarı sayısı olarak eşi benzeri olmayan , daha önce başka hiç bir okulun yakalayamadığı gibi yanına bile yaklaşamadığı bu başarıyı öğrenciler kazandı.

DERECE YAPAN ÖĞRENCİLER:

17 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. ATA ATASOY

4. BARIŞ ALİ ÖMER

17 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

2. DEREN KALFAOĞLU

3. GÜLŞEN OYLUM

16 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

3. TUNCAY SULTANZADE

14 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

4. ALİ DOĞAN NAY

13 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

2. BERK NAY

12 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

3. TUĞRA İSTİLLOZLU

11 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

2. EMİR TUMBURİ

5. DORUK AKIN

11 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. LARİN DÖVEÇ

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2. SELİN KARAKAYA

4. BUSE FEGAN

5. MELİN SOYER

10 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

4. DİDE AKGÜN

5. İLE EŞ PUANLA DERİN ADALIER

9 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

3. İSMAİL EREN MİDEM

4. ÇAĞAN TOKMAK

9 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

5. İLE EŞ PUANLA AZRA GÖKSAN

8 YAŞ GENEL KATEGORİSİ

1. ALİ CANEL MİDEM

3. KIVANÇ POTAK

4. DORUK PEKRİOĞLU

8 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

1. ESMA DENİZ SENCER

5. İLE EŞ PUANLA YAĞMUR SARIYAR

7 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ

2. LAL DURU EKŞİCİ

3. ASLİN DÖVEÇ

4. ALYA KARATEPE (MHA)

Anahtar Kelimeler:
2020 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası
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