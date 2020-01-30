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Satrançcılarımız Antalya’da yarıştı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları’nda 7’den 70’e her yaştan sporcu katıldı.

Satrançcılarımız Antalya’da yarıştı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları’nda 7’den 70’e her yaştan sporcu katıldı.

30 Ocak 2020 Perşembe 09:44
Satrançcılarımız Antalya’da yarıştı

Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 1874, Yıldızlar Şampiyonası’nda 600 ve Emektarlar Şampiyonası’nda 83 sporcu ile toplam 2 bin 557 sporcu mücadele verdi. KKTC’yi temsilen katılan toplam 36 Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu sporcusu (19 Küçük, 15 Yıldız ve 2 Emektar) şampiyonalarda güzel başarılar elde ettti.

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9 tur üzerinden oynanan Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası, Kıdemli Emektarlar Kategorisinde sporcularımızdan Halil Tozakı, 6½ puanla toplam 32 sporcu arasında 2. ile eş puanlı olarak 3. gelerek büyük bir başarıya imza atttı.

Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonalarında ise;

Arda Köle 10 Yaş Genel Kategorisinde 6½ puan, Gökhan Şeker 12 yaş genel, Destina Çınay Çıka 10 Yaş Kızlar, Doruk Dolu 10 Yaş Genel Kategorilerinde 6 puan toplamayı başardılar. Ahmet Paşa14 Yaş Genel Kategorisinde 6 puanla toplam 55 sporcu arasında 9. geldi. Berk Nay, Emre Şeb, İsmail Eren Midem kendi yaş kategorilerinde 5½ puan toplarken, Görkem Yalovalı, Ali Karakuş, Ata Atasoy da 5’er puan toplamayı başardılar. Ezgi Dimililer ve Hatice Filo ise turnuva sonunda 4½ puan toplamış oldu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye KüçüklerYıldızlar Ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları
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