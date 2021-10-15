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Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdi

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre hükümlüler, Mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 3’te 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkı kazanacak.

15 Ekim 2021 Cuma 13:15
Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü yürürlüğe girdi

Bakanlar Kurulu’nun Cezaevi Disiplin Yasası 'nın 4'üncü ve 10'uncu maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü ile şartlı tahliye için başvuru hakkı kazanma süresi kısaltıldı.

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Değişiklikle, 90 gün süresince, hükümlüler Mahkeme tarafından verilen hapislik cezasının 3’te 1’ini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’nda durumunun görüşülmesi için başvuru hakkı kazanacak. Değişiklik öncesinde hükümlülerin şartlı tahliye için başvuru hakkı kazanabilmesi için cezalarının yarısını tamamlaması gerekiyordu.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre ayrıca, Şartlı Tahliye Kurulu toplantıları Cezaevi dışında, Kurul Başkanının uygun gördüğü yerde yapılabilecek. Salgın hastalık riskinin önlenebilmesi için başvuranların veya toplantıya katılması istenen diğer kişilerin toplantıya katılımları telekonferans veya Başkan'ın uygun göreceği başka usulle yapılabilecek ve Kurul'un kendi içinde yapacağı ön değerlendirmede başvurusunun olumlu neticeleneceği düşünülenlerin toplantıya katılımından sarfınazar edilebilecek.

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Son Güncelleme: 15.10.2021 14:32
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