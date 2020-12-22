banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanacak mıyız?
Kapanacak mıyız?
Vicdan borcu 24 vekilin
Vicdan borcu 24 vekilin
Şili başkanı maskesiz diye ceza yedi!!!
Şili başkanı maskesiz diye ceza...
Bıçak parası ve sevk komisyonu
Bıçak parası ve sevk komisyonu
banner376
Flaş Haber
Yeni ek tedbirler
Kapat

SARS-CoV-2'nin Yeni Varyantı

22 Aralık 2020 Salı 18:16
SARS-CoV-2'nin Yeni Varyantı
banner337
banner351

banner341
SARS-CoV-2'nin Yeni Varyantı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Tıbbi Mikrobiyolog Yrd. Doç. Dr. Yağmur Ekenoğlu Merdan SARS-CoV-2'nin Yeni Varyantı ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

   “İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgınının etkeni olan SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili bir çok araştırma hız kesmeden devam etmektedir. Aşı ve ilaç çalışmalarının yanında salgının ilerleyişini de etkileyebilecek olan virüste oluşan mutasyonlar da sürekli araştırılmakta ve takip edilmektedir” diyen Merdan, son günlerde Koronavirüsün mutasyona uğradığı yönünde haberlerin tüm dünyada yayıldığını ve İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un, yeni bir SARS-CoV-2 varyantının tanımlandığını açıkladığını belirtti. “İlk analizler, bu varyantın İngiltere'deki son vaka artışlarıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Varyantın görülme oranının artmış olması endişe uyandırdığından, varyant mutasyonları ve yayılımı takibe alındı. Varyant ilk olarak Eylül’de tespit edildi ve İngiltere kökenli. Yüzlerce SARS-CoV-2  soy kümesi var ve normal olarak her soy kümesinde mutasyonlar olmaktadır. Fakat İngiltere’de yayılan bu yeni “B.1.1.7” isimli soy kümesinde ilginç mutasyonlar olduğu tespit edildi” diyen Merdan, bu mutasyonların bazılarının yeni olmadığını, önceden de görüldüğünü ve çok daha önceden bu yeni varyantların İngiltere’den çıkmış olabileceğini ifade etti.

   Merdan açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu yeni varyantın adı VUI-202012/01 ve virüsün insan ACE2 reseptörüne bağlanmak için kullandığı spike proteininin reseptör bağlanma genomunda N501Y mutasyonu da dahil bir dizi mutasyonu taşırmakta. Daha önce laboratuvar deneyleriyle N501Y mutasyonunun ACE2 reseptörüne daha iyi bağlanabildiği, hücrelere ve farelere daha kolay bulaşabildiği gösterilmişti. Spike proteinindeki değişiklikler, SARS-CoV-2 virüsünün daha bulaşıcı hale gelmesine ve insanlar arasında daha kolay yayılmasına neden olabilir. Bu varyant için R değerinin 0.4 yani % 70 artmış olduğu düşünülüyor. Henüz bu mutasyon grubunun doğrudan insanlarda daha bulaşıcı olduğuna dair kesin bir delil yok. Teoride bu mutasyonların aşıları etkisiz hale getirmesi mümkün, fakat şimdilik bu ihtimal çok düşük. Oluşan mutasyonlardan etkilenebilecek olan aşılar spike proteinini hedefleyen aşılar olacaktır. Fakat aşılar spike proteinindeki birçok bölgeye karşı bağışık yanıt oluşturur, bundan dolayı, tek bir bölgedeki değişimin aşının etkinliğini azaltması beklenmez.  Zaten şimdiye kadar geliştirilen etkili aşıların etkisi mutasyondan dolayı azalsa bile gerektiğinde kolayca değiştirilebilirler. Şimdiye kadar elde edilen verilerde, VUI-202012/01 varyantının daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya daha ölümcül olduğuna dair bir kanıt mevcut değil. Bu yeni varyantın vakalardaki artıştan sonra bulaşmayı, hastalık şiddetini nasıl değiştirebileceğini ve aşı etkinliğini etkileyip etkileyemeyeceğini daha net anlayabilmek için üzerinde çalışılmaya devam ediliyor.”  

Virüsün mutasyonlarından çok toplumsal tedbirlere uymama durumu yayılımı daha çok etkiliyor

  Merdan sonuç olarak, “VUI-202012/01 varyantının da içinde yer aldığı bu B.1.1.7 soy kümesini yakından takip edilmesi gerekiyor. Fakat henüz bu mutasyonların pandeminin ilerleyişine ciddi bir etkisinin olup, olmayacağını bilemiyoruz. Ayrıca, virüsün mutasyonlarından çok toplumsal tedbirlere uymama durumu yayılımı daha çok etkiliyor. Birçok yeni varyant, mutasyondan dolayı değil, toplumsal yayılımı çok hızlı gerçekleştiği için daha geniş alanlara yayılıyor. İşte tam da bu nedenle tüm korunma önlemleri ve tedbirler çok önemli. İngiltere'de saptanan ve temkinli olarak yaklaşılıp önlem alınan yeni varyant için şu an paniğe gerek yok, ancak tabi ki, her zaman temkinli olmakta fayda var. Yani virüsün sürekli birilerine bulaşmasını ve yayılmasını engellemek için gerekenler yapılmalı. Böylelikle virüsün sürekli mutasyon geçirmesinin de önüne geçilebilir. Bu sebeple ülkeler özellikle toplum içinde ve ülkeler arası yayılımı engellemek adına bir dizi önlem almış durumda” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Hukuk öğrencisi Uluslararası kongrede LAÜ’yü temsil etti
LAÜ Hukuk öğrencisi Uluslararası kongrede LAÜ’yü temsil etti
Çift diploma programı LAÜ öğrencisine kariyer fırsatı sundu
Çift diploma programı LAÜ öğrencisine kariyer fırsatı sundu
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri” düzenledi
LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Çevrimiçi Tasarım Sohbetleri” düzenledi
Girne-Güzelyurt anayolunda kaza!
Girne-Güzelyurt anayolunda kaza!
Ticaret Odası 142 tablet bağışladı
Ticaret Odası 142 tablet bağışladı
Öztaş: “Bölgemizde bulaş başladı”
Öztaş: “Bölgemizde bulaş başladı”
Başbakan Saner ilk yurtdışı ziyaretini yapıyor
Başbakan Saner ilk yurtdışı ziyaretini yapıyor
İzcan: “Özgürgün’ün istifasının kabul edilmeyişi skandaldır”
İzcan: “Özgürgün’ün istifasının kabul edilmeyişi skandaldır”
Yeni ek tedbirler
Yeni ek tedbirler
Erhürman'dan Arıklı'ya tepki
Erhürman'dan Arıklı'ya tepki

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim