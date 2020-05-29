Lefkoşa, 29 Mayıs 20 (.): Başsavcılığa, Başsavcı Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sarper Altıncık seçildi.
Yüksek Savcılar Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda, Başsavcı Yardımcısı görevini yürüten Sarper Altıncık Başsavcı seçildi.
(GÖZ/ÖK)
Lefkoşa, 29 Mayıs 20 (.): Başsavcılığa, Başsavcı Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sarper Altıncık seçildi.
Lefkoşa, 29 Mayıs 20 (.): Başsavcılığa, Başsavcı Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sarper Altıncık seçildi.
Yüksek Savcılar Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda, Başsavcı Yardımcısı görevini yürüten Sarper Altıncık Başsavcı seçildi.