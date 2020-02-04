Şarkılarımız umut olsun konseri gerçekleşti

Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, “Thalassemia Sağlık Merkezi Yenileme Projesi” yararına, dün akşam saat 20.00’da Türk Sanat Müziği Konseri organize etti.

Çağdaş Müzik Derneği, Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Yeniboğaziçi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Lapta Esintiler Korosu’ndan oluşan 150 kişilik koristin seslendirdiği şarkılarla, katılımın yüksek olduğu ve bölge halkının katkı koyduğu anlamlı geceye, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü katıldı. Gecenin sunuculuğunu Neslihan Çakır yaparken; koro şeflerimiz Ersin Tünay ve İlmiye Karaşahin eşliğinde Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserleri seslendirildi.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü Dönem Başkanı Ln. Fetine Avcı yapmış olduğu konuşmada, bu gecenin gerçekleşmesinde katkı koyan başta kulüp üyeleri, Gazimağusa Belediyesi ve sponsorlara teşekkür ederek, katılımcılara plaketleri takdim etti.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından atanan Undistricted Kıbrıs Bölge Başkanı Ln. Fikret Şendil’in de katıldığı gecede, elde edilen gelirin tamamı Thalassemia Merkezi Yenileme Projesi’nde kullanılacak. (MHA)