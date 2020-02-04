Şarkılarımız umut olsun konseri gerçekleşti
Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, “Thalassemia Sağlık Merkezi Yenileme Projesi” yararına, dün akşam saat 20.00’da Türk Sanat Müziği Konseri organize etti.
Mağusa Mesarya Lions Kulübü Dönem Başkanı Ln. Fetine Avcı yapmış olduğu konuşmada, bu gecenin gerçekleşmesinde katkı koyan başta kulüp üyeleri, Gazimağusa Belediyesi ve sponsorlara teşekkür ederek, katılımcılara plaketleri takdim etti.
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından atanan Undistricted Kıbrıs Bölge Başkanı Ln. Fikret Şendil’in de katıldığı gecede, elde edilen gelirin tamamı Thalassemia Merkezi Yenileme Projesi’nde kullanılacak. (MHA)