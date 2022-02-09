banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Falyalı yarın toprağa verilecek
Falyalı yarın toprağa verilecek
Uyuşturucudan 3 tutuklu
Uyuşturucudan 3 tutuklu
Falyalı ile şoförünün hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Falyalı cinayetinde bir gözaltı
Devletin itibarı ayaklar altında!
Devletin itibarı ayaklar altında!
Tatar: “Nisap sorunu olmadan uyum içinde çalışacak istikrarlı bir hükümet fevkalade önemlidir”
“Yeni bir dönem başladı”
banner404

Sarıçizmeli’den yanıt

09 Şubat 2022 Çarşamba 10:30
Sarıçizmeli’den yanıt

“MECLİS ÜYELERİNİN İSİMLERİNİ BASINLA PAYLAŞIN VEYA BELEDİYEDEN ÖZÜR DİLEYİN”

“7 ŞUBAT’TA TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİ KOŞULLU EVET KARARINI İPTAL EDİP PLANI OY BİRLİĞİYLE ONAYLADI... ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ İMAR PLANINI, YAYIMLANMASI İÇİN İLGİLİ BAKANLIĞA GÖNDERDİ”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Şehir Plancıları Odası’nın, Mehmetçik İmar Planı konusundaki açıklamasına yanıt verdi.

“Şehir Plancıları Odası’nın basın bildirisinde iddia ettiği gibi belediye meclis üyelerimizin hiçbiri kendi arazileri üzerinde pazarlığa girmemiş, böyle bir talepte bulunmamıştır” diyen Sarıçizmeli, ilgili odadan, bu koşulu sunan meclis üyelerinin isimlerini basınla paylaşmalarını ya da belediyeden özür dilemelerini talep etti.

Sarıçizmeli yaptığı yazılı açıklamada, Şehir Plancıları Odası’nın, Mehmetçik İmar Planı konusundaki mücadelelerine gölge düşürmeye çalıştığını savunarak, eksik bilgiden kaynaklandığına inandığı odanın açıklamasını yanıtladı.

Mehmetçik’te yapılaşmayı çevre dostu olacak şekilde yeniden düzenleyecek imar planı için verdikleri mücadeleye işaret eden Sarıçizmeli, 2018 yılında Şehir Planlama Dairesi ile istişare içerisinde başlattıkları plan sürecinin ülkeye örnek şekilde yürütüldüğünü ve imar planına tüm kesimlerin katılımıyla son şeklinin verildiğini belirtti.

Belediyenin, planın maddi ve manevi gereksinimlerini üstlendiğini kaydeden Cemil Sarıçizmeli, bölge halkının arzuları, tüm sivil toplum örgütlerinin hassasiyetleri ve devlet dairelerinin görüşleri çerçevesinde planın şekillendirildiğini ve kabul gördüğünü ifade etti.

Cemil Sarıçizmeli, planın ilerleyip hayata geçirilmesi için 29 Eylül-7 Ekim 2021 tarihleri arasında Birleşik Kurul’a toplantı çağrısı yapılana kadar Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde çadır eylemi gerçekleştirildiğini de hatırlattı.

“Mehmetçik İmar Planı ile ilgili yürüdüğümüz yolda, ilgili tüm kesimlerin görüşlerini almaya, herkesi kucaklamaya ve konsensüs sağlamaya büyük önem verdik” diyen Sarıçizmeli, Birleşik Kurul’un toplanması çağrısıyla sonlandırılan çadır eyleminin ardından 12 Ekim 2021 tarihinde Mehmetçik İmar Planı Birleşik Kurul sürecinin resmi olarak başlatıldığına işaret etti.

27 Ekim 2021 tarihinde Birleşik Kurul’a imar planının son şeklinin sunumunun yapıldığı gün belediyenin ek taleplerde bulunduğunu ifade eden Sarıçizmeli, “Bu taleplerin mümkün olduğu ve yapılabileceği bizlere yetkili organlar tarafından iletilmiş ve belediye idaremiz bu çerçevede karar üretmiştir” ifadelerini kullandı.

banner341
“Şehir Plancıları Odası’nın basın bildirisinde iddia ettiği gibi belediye meclis üyelerimizin hiçbiri kendi arazileri üzerinde pazarlığa girmemiş, böyle bir talepte bulunmamıştır” diyen Cemil Sarıçizmeli, ilgili odadan bu koşulu sunan meclis üyelerinin isimlerini basınla paylaşmalarını ya da belediyeden özür dilemelerini talep etti.

“ZAN ALTINDA BIRAKILMAMIZ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Mehmetçik İmar Planı’nın Birleşik Kurul’dan “koşullu” evet almasının odanın kendileriyle diyalog kurmamasından kaynaklandığını belirten Sarıçizmeli, şunları kaydetti:

“İletişim kurmak ve çözüm üretme yolunu seçmek yerine kapıları yüzümüze kapatan Şehir Plancıları Odası ve yönetiminin yaptığı açıklamadaki suçlamalarıyla bizleri zan altında bırakması kabul edilebilir değildir.”

“BELEDİYE MECLİSİNDEN KOŞULSUZ OY BİRLİĞİ”

Sarıçizmeli, Şehir Plancıları Odası’nın basın açıklaması sonrasında 7 Şubat’ta toplanan Mehmetçik Belediyesi Meclisi’nin, 3 Aralık 2021 tarihli toplantısında aldığı “koşullu evet” kararını iptal edip plana hiçbir koşul koymadan, Birleşik Kurul’a sunulduğu şekliyle yayınlanması için “oy birliğiyle evet” deme kararı ürettiğini ifade etti.

Cemil Sarıçizmeli, kararın, Şehir Planlama Dairesi’ne iletildiğini, dairenin ise dün planın yayınlanması için yazısını ilgili bakanlığa gönderdiğini bildirdi.

“PLANIN YAYINLANMASI İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ”

“Mehmetçik İmar Planı’nı titizlik ve inançla yöneten belediyemiz, üzerine düşen bütün görevleri layıkıyla yerine getirmiştir” diyen Sarıçizmeli, şunları belirtti:

“Şimdi artık planın yayınlanması için mücadele vereceğiz. Aynı mücadele ve inancı Şehir Plancıları Odası’nın da vermesini ümit eder, ülkemizin tüm alanları imar planına kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyurmak isteriz.”

Sarıçizmeli yazılı açıklamasında, 7 Şubat 2022 tarihli Mehmetçik Belediyesi Meclis kararlarına ve 8 Şubat 2022 tarihli Şehir Planlama Dairesi yazısına da yer verdi.

banner360
Son Güncelleme: 09.02.2022 13:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Bazı kadroların yazılı yarışma sınavları ertelendi
Bazı kadroların yazılı yarışma sınavları ertelendi
Sucuoğlu, Soyalan’dan Falyalı ve Demirtaş’ın öldürüldüğü olay hakkında bilgi aldı
Sucuoğlu, Soyalan’dan Falyalı ve Demirtaş’ın öldürüldüğü olay hakkında bilgi aldı
İBB’den teknik bir heyet Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
İBB’den teknik bir heyet Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
Tatar: “Bizim de halkımızın da beklentisi sorumluların bulunmasıdır”
Tatar: “Bizim de halkımızın da beklentisi sorumluların bulunmasıdır”
Falyalı yarın toprağa verilecek
Falyalı yarın toprağa verilecek
Memur-Sen, devletin taşeronlardan hesap sormasını istedi
Memur-Sen, devletin taşeronlardan hesap sormasını istedi
Polis Falyalı cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlıyı açıkladı
Polis Falyalı cinayetiyle ilgili tutuklanan zanlıyı açıkladı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Falyalı ile şoförünün hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Falyalı ile şoförünün hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim