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Sarıçizmeli’den imar planı için çadır eylemi

29 Eylül 2021 Çarşamba 19:15
Sarıçizmeli’den imar planı için çadır eylemi

MEHMETÇİK BELEDİYE BAŞKANI SARIÇİZMELİ, TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI’NIN BAHÇESİNE ÇADIR KURDU

“BİRLEŞİK KURUL RESMİ OLARAK TOPLANTIYA ÇAĞRILANA KADAR BAKANLIĞIN BAHÇESİNDE KALACAĞIM”

“YASALARIN UYGULANMAMASINI NORM OLARAK KABUL ETTİK”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak eylem başlattı. Sarıçizmeli, Birleşik Kurul resmi olarak toplantıya çağrılana kadar eylemi sürdüreceğini vurguladı.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı sürecinin devam etmesi için Birleşik Kurul’un Şehir Planlama Dairesi tarafından toplantıya çağrılması gerektiğini kaydederek, “Planı sürüncemede bırakmaya hakları yoktur” dedi.

Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kuran Sarıçizmeli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

“UBP, PLAN BİTTİKTEN SONRA MÜDAHİL OLMAK İSTEDİ”

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2018 yılında başlayan Mehmetçik Bölgesi İmar Planı sürecinde Belediye’nin yapabileceği herşeyi yaptığını ve planı tamamladığını belirten Sarıçizmeli, Bölge Kaymakamı, Şehir Planlama Dairesi Müdürü ve Belediye Meclisi’nin yetkilendirmesiyle Belediye Başkanından oluşan Birleşik Kurul’un toplantıya çağrılması gerektiğini yineledi.

Ardından işlemesi gereken süreçle ilgili de bilgi veren Sarıçizmeli, “Birleşik Kurul’a planın son şekli sunulur ve onayı alınır. Ardından, onaylanmış planın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için Başbakana yazılı bildirim yapılır” dedi.

Üç yıldır Mehmetçik Bölgesi İmar Planı için çalıştıklarını, toplantılar ve çalıştaylar yaptıklarını anlatan Sarıçizmeli, üç yıllık süreçte UBP’nin bu çalışmaların hiçbirine katılmadığını savunarak, “Plan bittikten sonra, Temmuz ayı başında müdahil olmak istediler. Yine de onların da görüşlerini alalım dedik ve kendileri ile görüştük. Ancak sadece bir kez görüştük. Sonrasında ne bir görüş belirtildi ne de görüşme talep edildi. Üç aydır bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“KENDİ GELECEĞİMİZİ KENDİMİZ PLANLAMAK İSTİYORUZ”

İmar Yasası’nın da Birleşik Kurul’un çağrılmasını emrettiğine işaret eden Sarıçizmeli, “Yasaların uygulanmamasını norm olarak kabul ettik artık…” sözleriyle Kurulun çağrılmamasına sitem etti.

Mehmetçik’te daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam istediklerini vurgulayan Sarıçizmeli, “Kendi geleceğimizi kendimiz planlamak istiyoruz” dedi.

Sarıçizmeli, Birleşik Kurul resmi olarak toplantıya çağrılana kadar Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesinde başlattığı çadır eylemini sürdüreceğini de vurguladı.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 00:52
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