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Sarıçizmeli: “Mehmetçik bağcılık için ideal bir bölge

Mehmetçik Belediyesi, bir zamanlar bölge halkının geçim kaynağı olan bağcılığın yeniden canlanması için adım atıyor.

24 Ekim 2021 Pazar 10:00
Sarıçizmeli: “Mehmetçik bağcılık için ideal bir bölge

Mehmetçik Belediyesi, yeni bağların kurulmasını teşvik etmek amacıyla, 8 kilometrelik tarım amaçlı su borusu döşemek için çalışma başlattı. 

Bölgedeki bağcılar bir dönem ihracat için günde 30 ton üzüm hasat ediyordu, bugün ise bağlar sucuk yapımı için dahi yeterli olmayacak kadar küçüldü.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, KKTC’nin bitki sağlık sertifikasını tanımama yönünde Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 1994’te alınan kararlara kadar Mehmetçik köyünden günde ortalama 30 ton yaş üzümün İngiltere’ye ihraç edildiğini, söz konusu dönemde büyük paketleme tesisi kurulduğunu ancak tesisin bugün atıl durumda olduğunu söyledi.

Bölgedeki bağcılığın gelişmesiyle 1980’li yıllarında Karpaz Üzüm, Şarap, Alkollü İçki Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Kas-Koop’un) kurulduğunu ifade eden Sarıçizmli, son dönemde kooperatifin yeniden aktifleştirilmeye çalışıldığını kaydetti.

“MEHMETÇİK BAĞCILIK İÇİN İDEAL BİR BÖLGE… BÖLGE İNSANININ BİLGİ BİRİKİMİ VAR”

“O dönemde bağcılık o kadar gelişmişti ki şarap fabrikası dahi kurulmuştu ancak 1994’teki kararlarla bu tesisin tamamlanmasına rağmen hiç kullanılma fırsatı yakalanmadı” diyen Sarıçizmeli, Mehmetçik’in bağcılık için toprak ve ikliminin çok uygun olduğunu ve ülkenin en ideal noktası olduğunu ifade etti. Sarıçizmeli, bağcılığın canlandırılması açısından bölgenin en büyük avantajının bölge insanının bilgi birikimi olduğunun altını çizdi.

1980 öncesi döşenmiş sulama borularının bulunduğunu ancak bunların işlevini yitirdiğini ve tadilatının sıfırdan hat döşenmesinden daha pahalı olacağını anlatan Sarıçizmeli, bunun yerine yeni bağların sulanabilmesi için 8 kilometrelik bir hat döşeneceğini açıkladı.

Bağcılıkta yaz aylarında sulamaya ihtiyaç olmamasının, hiç suya ihtiyaç duymamasının büyük bir şans olduğunu kaydeden Sarıçizmeli, mart, nisan ve mayısta sulama yapılması gerektiğini, mayıs ortası itibarıyla suyun kesilmesi gerektiğini, bu uygulamanın üzüm meyvesindeki şeker oranının yükselmesini sağladığını kaydetti. Sarıçizmeli, bölgedeki su sıkıntısının yaz aylarında olduğunu dolayısıyla suyun kış aylarında tarımda kullanılabileceğini belirtti.

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Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgedeki bağların ciddi bölümünün ömrünü tamamladığını ve çubuktan yeni bağlar kurulması gerektiğini de belirterek, “Dolayısıyla fidanlar güçlenene kadar su takviyesi ister, bu suyu vermezsek üreticiler ekmeye girişmeyecek” dedi.

İTHAL EDİLİYOR

Yaş üzümün revaçta olduğunu ve ithal edildiğini anlatan Sarıçizmeli, “Esas amacımız bölgede bağcılığı tekrardan canlandırmaktır. Sofralık üzüm talebi artmıştır. Bölgedeki otellerin ihtiyacı var” dedi.

Sarıçizmeli, bir üreticinin Sazlıköy bölgesine 70 dönümlük bir alanda Türkiye’den getirilen şarap yapımına uygun bağ çelikleriyle bağ kurduğunu da ifade etti.

Sarıçizmeli, kooperatif üyelerinin, suyun kooperatife kâr marjı eklenmeden verileceğini, üreticilerin de kooperatiften uygun sulama sistemi kurma şartıyla alabileceğini, bu yöntemin üreticilerin kooperatif çatısı altında toplanmasını da sağlayacağına inandığını kaydetti.

PAKETLEME TESİSİNE SOĞUK HAVA DEPOSU
    
Paketleme tesisinin Belediyenin kullanımında olduğunu ancak bunu da kooperatife devretmeyi planladığını belirten Cemil Sarıçizmeli, yaş üzümün sezon sonrası pazarlanabilmesi için de tesiste bir soğuk hava deposu kurulabileceğini kaydetti. 

TALEBE YETMİYOR

1980’li yıllarda 3 bin 500-4 bin dönüm bağ bulunduğunu hemen hemen herkesin bağcılık yaptığını anlatan Sarıçizmeli bugün 300-400 dönümlük bir bağ kaldığını, bunların da sucuk ve zivaniya üretiminde kullanıldığını, ancak bu bağların talebe yetmez hale geldiğini ve hatta üzüm ithal etme yoluna gidildiğini ifade etti.

Sarıçizmeli, su borusu döşeme projesinin Su İşleri Dairesi’nde hazırlanmakta olduğunu da sözlerine ekledi.


 

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Son Güncelleme: 24.10.2021 11:06
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