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Saraçoğlu Vakfı’ndan yılbaşı hediye seçeneklerine “umut kartı”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, geçtiğimiz yıllarda yılbaşı öncesi satışa sunduğu özel tasarımlı hediyeliklerine bu yıl “Umut Kartı”nı da ekledi.

Saraçoğlu Vakfı’ndan yılbaşı hediye seçeneklerine “umut kartı”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, geçtiğimiz yıllarda yılbaşı öncesi satışa sunduğu özel tasarımlı hediyeliklerine bu yıl “Umut Kartı”nı da ekledi.

17 Aralık 2019 Salı 09:19
Saraçoğlu Vakfı’ndan yılbaşı hediye seçeneklerine “umut kartı”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bez çantalar, kupa bardaklar, termoslar, ip saplı kumaş sırt çantaları, A5 boyutunda defterleri ve kurdele uçlu bileziklere ek olarak bu yıl “Umut Kartı” ile yeni bir hediye seçeneği yarattığını duyurdu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kişiler artık sevdiklerine "Umut Kartı" da hediye edilebilecek.

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Dünyada bir süredir çok yaygın olan bir hediye seçeneği olan ve bu yıl bir farklılık yapmak isteyen kişiler için isme özel olarak verilebilecek A5 boyutundaki güzelce yazılmış bir mesajla donatılmış “Umut Kartı”,  25TL’lik bağış karşılığında satışa sunuldu.

Geliri kanser sürecindeki üye çocuk ve ailelerine yardım için kullanılacak Umut Kartlarının yeni yıl dışında diğer özel günler ve özellikle doğum günleri için de satışa sunulacağı duyuruldu.

Lefkoşa’da Mahkemeler karşısında faaliyet gösteren Vakfa, +90 (392) 227 0616 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.

Son Güncelleme: 17.12.2019 13:00
Anahtar Kelimeler:
SARAÇOĞLU VAKFIUmut Kartı
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