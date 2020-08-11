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Sapık öğretmene af yok!

17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismarda bulun Lefkoşa Türk Lisesi beden öğretmeni Kamu Hizmeti Komisyonu kararıyla hem kamudan hem de öğretmenlikten atıldı.

11 Ağustos 2020 Salı 08:30
Sapık öğretmene af yok!
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KIBRIS MANŞET

ÖZEL HABER

Geçtiğimiz aylarda basına da yansıyan LTL'deki skandal sonrası istismarcı öğretmen kamu görevinden atıldı.

Lefkoşa Türk Lisesi'nde (LTL) görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G.'nin lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki E.S.'ye okul tuvaletinde cinsel istismarda bulunup, video kameraya kaydetmişti.

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Polisin okula baskın yaparak cep telefonuna el koyduğu ve hakkında soruşturma başlattığı öğretmen, ilk olarak  görevden uzaklaştırılmıştı..

Olaylar Lefkoşa Türk Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin G'nin  bir süre önce lise son sınıf öğrencisi E.S.'ye cinsel istismarda bulunmaya başladı.

İstismarı cep telefonuyla kaydeden Hüseyin G., E.S'yi okul tuvaletinde de ilişkiye zorladı. Kaydettiği görüntüleri arkadaşlarına gösteren öğretmen, liseli kıza, arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklifinde de bulunmuştu.

Beden öğretmeninin istismar olayı sonrası Bakanlık polise bilgi vermiş ve okula baskın yapılmıştı.

Söz konusu Öğretmenin Kıbrıs Türk Orta Eğitim ve Öğretim Sendikası (KTOEÖS) Disiplin Kurulu'nda da görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kamu Hizmeti Komisyonu da dün aldığı kararla istismarcı öğretmeni öğretmenlik görevinden aldı ve kamudan attı.

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Anahtar Kelimeler:
LTL Sapık öğretmen
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