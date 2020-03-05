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Sapık öğretmen açığa alındı...

Lefkoşa Türk Lisesi'nde bir öğretmen, kız öğrencilerden biriyle okulun tuvaletlerinde cinsel ilişkiye girip, cep telefonuna kaydettiği iddiasıyla açığa alındı

Sapık öğretmen açığa alındı...

Lefkoşa Türk Lisesi'nde bir öğretmen, kız öğrencilerden biriyle okulun tuvaletlerinde cinsel ilişkiye girip, cep telefonuna kaydettiği iddiasıyla açığa alındı

05 Mart 2020 Perşembe 10:23
Sapık öğretmen açığa alındı...
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H.G., isimli beden eğitimi öğretmeni, cinsel ilişkiye girdiği 17 yaşındaki kız öğrencisinin görüntülerini cep telefonuna kaydetmekle kalmayıp, para teklifinde bulunduğu öğrencisinden başka kız öğrencileri de ikna edip, arkadaşlarıyla grup seks yapmayı teklif etti. Olay, H.G.’nin cep telefonundaki görüntüleri bir başkasına göstermesiyle ortaya çıktı.

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Olayın geçtiğimiz hafta ortaya çıktığı ve öğretmenin açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilirken, konunun sosyal medyaya düşmesiyle olay toplumda infial yarattı, veliler dehşete düştü.

 H.G., isimli erkek öğretmen hakkındaki iddiaların araştırılması için 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırılırken, polis de çok yönlü soruşturma başlattı. 

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