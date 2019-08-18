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Sansür tartışması Türkiye medyasında...

KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu "Edebi Kurulu" Kıbrıslı Türk tiyatro oyuncusu ve Yönetmen Yaşar Ersoy'un "Yangın Yerinde Kabare" adlı tiyatro oyununun, içeriğinin uygun bulunmayarak kurul tarafından onay alamaması Türkiye medyasına yansıdı...

Sansür tartışması Türkiye medyasında...

KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu "Edebi Kurulu" Kıbrıslı Türk tiyatro oyuncusu ve Yönetmen Yaşar Ersoy'un "Yangın Yerinde Kabare" adlı tiyatro oyununun, içeriğinin uygun bulunmayarak kurul tarafından onay alamaması Türkiye medyasına yansıdı...

18 Ağustos 2019 Pazar 11:13
Sansür tartışması Türkiye medyasında...

Kıbrıslı Türk tiyatro oyuncusu ve Yönetmen Yaşar Ersoy'un "Yangın Yerinde Kabare" isimli oyunu Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulu'nun engeline takıldı. "Yangın Yerinde Kabare" adlı oyunun, Türkiye ile KKTC'nin karı koca rolünde gösterilerek her iki ülkenin itibarsızlaştırmasının istenmesi ve birçok bölümde küçük düşürücü sahneler ile içeriğinin maksatlı yönlere çekmesi nedeniyle uygunsuz bulundu. Edebi Kurul tarafınca içeriğinin, uygunsuz bulunması KKTC'de gündem oldu.

"Herhangi bir sansür söz konusu değildir"

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, tiyatro sanatçısı ve yönetmen Yaşar Ersoy'un yazdığı "Yangın Yerinde Kabare" adlı oyunun tiyatronun kuruluş amacı ve görevleriyle bağdaşmadığını söyledi. Akgür herhangi bir sansürün söz konusu olmadığını belirterek, "Bu aşamada şunu vurgulamakta yarar görüyorum ki, Sayın Yaşar Ersoy'un oyunu bir sansüre tabi tutulmuş değildir, oynanması yasalara uygun bir şekilde Edebi Kurul tarafından uygun bulunmamıştır" dedi. Akgül, "Sayın Ersoy'la Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları arasında sunduğu teklifin kabul edildiğine veya edileceğine dair herhangi bir anlaşma söz konusu değildir. Ortada olan sadece ve sadece bir teklif ve bu teklifin uygun bulunmamasıdır. Yasa koyucu, bir Edebi Kurul oluşturduğuna göre 'bir yazarın oyunu doğrudan doğruya hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan oynanır' diye bir kaide yoktur. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları halkımıza yakışan, edebi değeri yüksek, toplumsal fayda sağlayacağı tartışmasız, insancıl, barışçı oyunlarla muhakkak karşılarında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tiyatrocu Ersoy, "Sansür yeniden hayata geçirildi"

"Yangın Yerinde Kabare" oyununun yönetmeni Yaşar Ersoy, "Yıllarca siyasetin ve bürokrasinin müdahale alanında tutulan ve sanatın evrensel disiplinlerine, değerlerine aykırı bir anlayışla yönetilmeye çalışılan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda sansür ve yasağın yeniden hayata geçirildiğini" savundu.

KKTC Başbakan Tatar: "Devlet patronsa, içeriğe bakar"

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KKTC Başbakan Ersin Tatar ise bayrak radyo Televizyon kurumunda katıldığı programda "Tiyatroda sansür" söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Tatar; eğer oyun oynatılsa devletin bir kurumu olan 'Devlet Tiyatroları' çatısı altında oynatılacak. Yani "Bu, devlet adına oynatılacak bir oyundur. Devlet adına oynatılacak bir oyunla ilgili devlet de içeriğe bakar. Patron devlet ise devlet buna bakar. İfade özgürlüğü diyerek her istediğinizi çıkıp yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Hükumetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yaşar Ersoy'un yönetmesi planlanan tiyatro oyununun sansürlenmesi iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, tiyatronun topluma tutulan bir ayna olduğunu vurgulayarak, "Tiyatroyu anlatan çok sözler var elbette. Bir tanesi de 'Tiyatro toplum kültürünün aynasıdır' der. Sahnede canlandırılanlar topluma tutulan ayna gibidir. Çoğu kez orada kendimizi buluruz; toplumsal gerçekliğimizle yüzleşiriz" dedi. Yaşar Ersoy'un Kıbrıs Türkü için değerli bir sanatçı olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Yaşar Ersoy ömrünün 50 yılını adadığı tiyatroda bu toplumsal yüzleşmeye katkıda bulunan değerli bir sanatçımız. Bu yüzleşmeden pek mutlu olmasak da toplumsal gelişmenin başka yolu yok. Bu kez ayna daha oyun sahnelenmeden yüzümüze tutuldu. Birçok kişi gibi bana da '40 yıl öncesine mi döndük? Sorusunu sordurttu. 40 yıl önce beğenilmeyen bir oyun oynadılar diye sokağa atılan sanatçılar. Beğenilmeyen başka bir oyun için verilmeyen AKM sahnesi. Bunlar geride kaldı diye düşünüyorduk. Sayın Başbakan görevi devraldığı ilk gün, '41. Hükümetiz. 41 kere maaşallah' demişti. 41'inci Hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz. Toplumumuz bunu hak etmiyor" diye konuştu. 

Kaynak: İHA

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