Şanslı numara ‘36266’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 36266 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa gezici bayilerimizden Hüseyin Dağ tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 9 Haziran 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.



