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Şans Lefkoşa'ya güldü

15 Ocak 2022 Cumartesi 21:53
Şans Lefkoşa'ya güldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak Özel Çekilişinde  500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanımız Serdar Kumru tarafından satılan "24661" numaralı bilete isabet etti.

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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2022 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "24661" numaralı bilete isabet etti.

Bir sonraki Çekiliş 30 Ocak 2022 tarihinde 500 Bin TL olarak çıkana kadar çekilecek şekilde gerçekleşecek.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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