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Şans Lefkoşa'ya güldü

15 Kasım 2021 Pazartesi 22:59
Şans Lefkoşa'ya güldü

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15 Kasım Özel Çekilişinde  1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa ajanımız Taşer Kanlı tarafından satılan "80399" numaralı bilete isabet etti.

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2021 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye "80399" numaralı bilete isabet etti.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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