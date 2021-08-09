Şans Güzelyurt’a güldü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 71874 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Güzelyurt bayilerimizden Safiye Kolcu tarafından satıldı.

350 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün, isminin açıklanmasını istemeyen ve Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da ikamet eden kişi tarafından daireden teslim alındı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.