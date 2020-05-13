Şanlıdağ: Mevsim değişikliklerindeki sıcaklık artışı koronavirüsün yayılmasına etki etmiyor

ŞANLIDAĞ: MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİNDEKİ SICAKLIK ARTIŞI KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINA ETKİ ETMİYOR

Başbakanlık Bilim Kurulu üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan, güneşin ve ultraviyole ışınlarının yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) üzerinde etkili olmadığını belirtti.

Tıp dergisi “The Lancet Microbe”un Mayıs 2020 sayısında yayımlanan raporda, sanılanın aksine yaz aylarının gelmesi ile beklenen sıcaklık artışının ve güneşten yayılan ultraviyole ışınlarının koronavirüsün aktivitesini kaybetmesine veya hızının azalmasına etki etmeyeceği ifade edildi.

VİRÜSÜN ÖLMESİ İÇİN EN AZ 60°C VE 90 DAKİKA GEREKİYOR

Sıcaklık artışı ve güneşten yayılan ultraviyole ışınlarının virüsün yayılmasında beklenen düşüşe neden olamayacağının kaleme alındığı raporda, SARS-CoV-2’nin inaktive olması için en az 60°C sıcaklık ve 90 dakikaya ihtiyaç duyulduğu, bu bağlamda mevsim değişikliklerine bağlı sıcaklık artışının virüs üzerinde etkili olamayacağı belirtildi.

Güneşten yayılan UV ışınlarının UVA, UVB ve UVC olarak üç şekilde sınıflandırıldığı raporda, germisidal (öldürücü) etkiye sahip olan UVC’nin dünyamıza ulaşmadığı dolayısıyla güneş ışınlarının da virüse etki edemeyeceği kaydedildi.

UVA ışınlarının dünyaya ulaştığı fakat virüs üzerinde öldürücü etkiye sahip olmadığı, ayrıca az bir miktarda dünya yüzeyine ulaşan UVB ışınlarının da SARS-CoV-2 üzerindeki etkinliğiyle ilgili yeterli bilimsel kanıt olmadığı ifade edildi. Virüs üzerinde etkisi en fazla olan UVC ışınlarının ise ozon tabakasında tamamen absorbe edilmesinden dolayı dünyaya ulaşmadığı için virüs üzerinde öldürücü etki gösteremeyeceği rapor edildi.

ŞANLIDAĞ: “VARSAYIMLAR ÜZERİNDEN YAPILAN AÇIKLAMALARA DİKKAT EDİLMELİ”

KKTC Başbakanlık Bilim Kurulu üyesi ve YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mevsimsel sıcaklık artışları ile ultraviyole ışınlarının yeni koronavirüs üzerindeki etkisi üzerine hazırladıkları raporu bilim dünyası ile paylaştıklarını ve ayrıca bu raporun Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) de gönderildiğini söyledi.

Küresel bir sağlık sorunu haline gelen ve DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ciddi akut solunum sendromu olan COVID-19 üzerinde, bilim adamları ile politikacılar tarafından yaz sezonunda artan sıcaklıklar ve ultraviyolenin etkisi üzerine umut verici açıklamaların yapıldığı ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, güneş ışığının viral yayılma üzerindeki etkisi konusunda yeterli bilimsel kanıt olmadan varsayımların dile getirilmesinden kaçınılması gerektiğini, bu tür ifadelerin insanlarda yanlış anlaşılmaya neden olacağı ve gerçekçi olmayan umutlar doğurabileceğine vurgu yaptı.