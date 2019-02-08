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Sanık hapis yatacak, doktor soruşturulacak

Lefkoşa’da Kasım 2014 tarihinde tasarufundaki 10 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Abdullah Porsnok yararlanmış olduğu denetimli serbestlik hakkını ihlal etmesi üzerine bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yeniden yargılanarak 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hapis yatacak, doktor soruşturulacak

Lefkoşa’da Kasım 2014 tarihinde tasarufundaki 10 gram sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Abdullah Porsnok yararlanmış olduğu denetimli serbestlik hakkını ihlal etmesi üzerine bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yeniden yargılanarak 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

08 Şubat 2019 Cuma 16:09
Sanık hapis yatacak, doktor soruşturulacak

Sanık hapis yatacak, doktor soruşturulacak

(Kamalı Haber) –

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun kararda sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek sanığın kendisine mahkeme tarafından tanınan ve hayatında yeni bir sayfa açması için siciline işlemesini önleyen denetimli serbestlik yasasının öngördüğü koşulları ihlal ederek hem mahkemenin hemde denetimli serbestlik kurumunun vaktini boşa harcamasına neden olduğunu belirterek, bu durumu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Aktarmış oldukları tüm olgular ışığında sanığın lehine ve aleyhine olan unsurlarıda dikkate alarak sanığı heyet olarak oy birliği ile 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Başkan Fadıl Aksun meselede ayrıca sanığın denetimli serbestlik için kendisine belirlenen günde ispati vücut etmeyerek doktordan aldığı raporu sunduğunu bu raporun incelendiğinde ise tanık olarak dinletilen Dr. Süleyman Uluçaylı ile sanığın beyanlarının çelişkili olduğunu aktardı. Aksun, bu doğrultuda doktorun sanığı muane ettiği ve tedavi uyguladığını beyan ettiği saatlerde sanığın hastahanede kaydının görülmediği, sanığın olay günü yanından ayırmadığını beyan ettiği cep telefonu dökümleri incelendiğini ve sanığın hastahanede ve evinde olduğunu beyan ettiği saatlerde her iki yerdede olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Başkan Aksun, bu doğrultuda çelişki tespit edilmesi ve raporun gerçekliğinin şüpheli duruma düşmesinden dolayı doktor ve sanık açısından polis soruşturması açılmasına yine hastanede kaydı bulunmayan bir kişi için doktor raporu tanzim edilmesinden dolayı da Sağlık Bakanlığı ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin olayı soruşturmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SanıkDoktor
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