Saner’in mimarlıktan men edilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyası tamamlandı

Toplanan 529 imza KTMMOB Başkanı Seran Aysal’a teslime edildi. Aysal, 60 yıllık birlik tarihinde ilk kez böyle bir imza kampanyası düzenlendiğini belirterek, ilk yönetim kurulu toplantısında konunun ele alınacağını, soruşturma başlatılması için adım atılacağını ve konunun Onur Kurulu’na sevk edileceğini söyledi.

Konuyla ilgili basın açıklaması bugün KTMMOB önünde yapıldı.

KTMMOB üyesi Salim Piyale, toplanan 529 imzayı kapalı zarfta Birlik Başkanı Aysal’a teslim etti.

İmzaların yüzde 41,5’inin Mimarlar Odası, 35,4’ünün İnşaat Mühendisleri Odası, 15.88’inin Elektrik, Makine ve Yer Bilimleri Mühendisleri Odalarına, geriye kalanın diğer odalara ait olduğunu söyleyen Piyale, hedefin 400 imza olduğunu ancak 5 günde bu rakama ulaştıklarını kaydetti.

Piyale, noter huzurunda sayım yapılıncaya kadar 529 sayısına ulaştıklarını, noter sayımından sonra gelen imzaları da kabul etmediklerini söyledi.

Piyale, Saner’in 197 sicil numarası ile yıllarca 21/2005 sayılı KTMMOB Yasası tahtında mimarlık hizmeti verdiğini ancak onayladığı istinası vatandaşlıkla Birlik Yasası’nın “üyelerin hak ve ödevleri” başlıklı 26’ncı maddesini ihlal ettiğini savundu.

Piyale Saner’i etik dışı, onur kırıcı davranarak üyeler arasındaki dayanışmayı engellemek, mesleki değerlere zarar vermekle de suçladı.

AYSAL

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, hükümetin, hükümetin başındaki KTMMOB üyesi Saner’in topluma kötülük yaptığını savunarak, “KTMMOB kötülüklerin son bulması adına sesini yükseltmek durumundadır” dedi.

60 yıllık birlik tarihinde ilk kez bir üyenin meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlatıldığını da söyleyen Aysal, imza sayısının sembolik olduğunu, tek üyelerinin bu vatandaşlığı doğru bulmadığını ifade etti.

Aysal, “Artık herkesin kafasını kumdan çıkararak toplum yararına çalışmalara odaklanması gerek” dedi.

Aysal, ilk yönetim kurulu toplantısında konuyu görüşüp onur kuruluna havale edeceklerini ve onur kurulunun ilgili yasa uyarınca konuyu değerlendirip uyarı, kınama, kısa, uzun vadeli men veya meslekten tamamen men kararları verebileceğini söyledi.