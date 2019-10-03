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Saner, Akpa’da Genel Kurul’a Hitap Etti

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Meclis heyeti 30 Eylül – 4 Ekim 2019 tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurul ve komite toplantılarına katılıyor. 

Saner, Akpa’da Genel Kurul’a Hitap Etti

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Meclis heyeti 30 Eylül – 4 Ekim 2019 tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurul ve komite toplantılarına katılıyor. 

03 Ekim 2019 Perşembe 13:13
Saner, Akpa’da Genel Kurul’a Hitap Etti

Lefkoşa, 3 Ekim 19 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Meclis heyeti 30 Eylül – 4 Ekim 2019 tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurul ve komite toplantılarına katılıyor. 
Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, Genel Kurul’da yeni göreve başlayan Genel Sekreter Marija Buric ile gerçekleştirilen oturum sırasında söz aldı. Saner, Avrupa Konseyi’nin, ülkemiz gibi çözülmemiş ihtilafların baş gösterdiği bölgelere yönelik faaliyetlerde bulunması gerektiğini, Konsey’in istisna olmaksızın Avrupa’da yaşayan herkesin insan haklarını korumakla yükümlü olduğunu vurguladı. 
Saner, Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün etkilerini günlük yaşamında hissettiğini belirterek, siyasi, kültürel ve ekonomik izolasyonların yaşamın her alanını etkilediğini vurguladı. Saner, çözümsüzlüğün, Kıbrıslı Türklerin insan hakları gibi önemli bir konuda dahi uluslararası mekanizmaların dışında bırakılmasını meşrulaştırmasının kabul edilemez olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin Avrupa Konseyi izleme mekanizmalarıyla işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

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Saner, son olarak, iki toplumlu müzakerelerin 50. yılının geride bırakılmasına rağmen Kıbrıslı Türklerin yaşamın her alanını etkileyen izolasyonlara maruz bırakılmasının artık kabul edilemez olduğu ve bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.
(DOĞ/HÖ)
 

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