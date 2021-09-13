banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu!
Eczanelerde kış dönemi çalışma saatleri başladı
Eczanelerde kış saati
Okullar açıldı
Okullar açıldı
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla başlıyor!
Yüz yüze eğitim Covid korkusuyla...
banner376
Flaş Haber
91'i yerel 134 pozitif vaka
Kapat

Saner: "Yüzyüze eğitimin devamı için her türlü tedbiri almaya hazırız"

Başbakan Saner, öğrencilere, öğretmenlere ve velililere seslendi..

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:00
Saner: "Yüzyüze eğitimin devamı için her türlü tedbiri almaya hazırız"

Başbakan Ersan Saner, yüz yüze eğitimin devamı için hükümet olarak her türlü tedbiri almaya kararlı olduklarını vurgulayarak, ailelerin desteğinin ve katkısının da süreç için önemli olduğunu kaydetti.

Saner, “İnanıyoruz ki, halkımızın ve ailelerimizin de desteği ile salgınla mücadelemizde ve yüz yüze eğitimde başarılı olacağız” dedi.

Yeni eğitim-öğrenim yılının öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Başbakan, ilk günden beri takip ettiği hazırlık sürecinin uygulamasını da izleyeceğini belirtti.

“SALGININ SAĞLIK YANINDA EN CİDDİ DARBEYİ VURDUĞU ALAN EĞİTİM”

Başbakan Saner, öğrencilere, öğretmenlere ve velililere seslendiği 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve değerli veliler; Ne mutlu sizlere ki, yaklaşık 2 yıllık uzun bir aranın ardından, bugünden itibaren okullarınıza dönüyorsunuz...

banner341
Dünya ile birlikte atlatmak için yoğun bir mücadele verdiğimiz salgın sürecinin, sağlık yanında en ciddi darbe vurduğu alan eğitim olmuştur...

Çocuklarımız, online olarak sürdürdükleri eğitimlerini artık daha etkin ve yararlı olduğu kesin olan yüzyüze şekilde, sınıflarında, öğretmenlerinin gözlerinin içine bakarak devam ettireceklerdir.

Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’mızın almış olduğu önlemler yanında, gerek kamu gerekse özel okullarımızın yerinde yapacakları uygulamalarla,  gerekli hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum...

İnsan sağlığının hele de çocuklarımızın sağlığının önemi tartışılamaz...

Sağlığı daimi kılacak önlemler yanında, geleceğimiz olan çocuklarımızın yeni bilgiler ve donanımla, yaşamakta olduklarını ülkeye yetişmiş birer birey olmaları bizim vazgeçilmez görevimizdir.…Hükümet olarak yüz yüze eğitimin devamı için her türlü tedbiri almaya kararlıyız. Bu sürece ailelerimizin  desteği ve katkısının önemi çok büyüktür. . İnanıyoruz ki, halkımızın ve ailelerimizin de desteği ile salgınla mücadelemizde ve yüz yüze eğitimde başarılı olacağız.

Yeni öğrenim yılının öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını yürekten diler, Başbakan olarak, ilk günden beridir yakın takip etmekte olduğum eğitim hazırlık sürecini, yarından itibaren  uygulamasını da izleyeceğimizi bilmenizi isterim...

banner360
Son Güncelleme: 13.09.2021 15:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
7 günde 17 yangın
7 günde 17 yangın
PCR rezaleti bulaşa davetiye
PCR rezaleti bulaşa davetiye
Trafik Müdürlüğü, trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlattı
Trafik Müdürlüğü, trafikte herkesin birbirine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlattı
Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü kabul etti
Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü kabul etti
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde trafik kazası
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde trafik kazası
Yağışlı hava geliyor
Yağışlı hava geliyor
KEİ, Lapta Belediyesinin projelerine yaklaşık 68 milyon TL kaynak aktarımı yaptı
KEİ, Lapta Belediyesinin projelerine yaklaşık 68 milyon TL kaynak aktarımı yaptı
İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
Akçay’daki Rauf Raif Denktaş Parkı Cuma günü açılıyor
Akçay’daki Rauf Raif Denktaş Parkı Cuma günü açılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim